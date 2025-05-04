Недвижимость Уинстона Черчилля в Лондоне хорошо известна – от его детского дома на Сент-Джеймс-Плейс до последнего места жительства на Даунинг-стрит, 10. И теперь, впервые за десять лет, на рынок выходит еще одно выдающееся жилье - его первая холостяцкая квартира, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Какая внутри первая квартира Черчилля

Площадь апартаментов составляет примерно 101 квадратный метр. Это двухкомнатная квартира, расположена над сигарным магазином, в здании из терракотового кирпича, спроектированном архитектором сэром Эрнестом Джорджем в 1888 году. Интерьер помещения - пример того, как роскошный дизайн выигрывает от сочетания различных текстур.

Внешне здание выдержано в стиле раннего Возрождения, а сама квартира имеет девять окон двойной высоты / Фото Wetherell

Главная спальня в квартире Черчилля / Фото Wetherell

Спальня Черчилля достойна королевских особ - с розовым шелковым изголовьем и постельным бельем, хрустальной люстрой и металлическим розовым пуфом у подножия кровати. Зеркало на шкафу украшено деталями в стиле ар-деко, а пушистый ковер добавляет еще больше текстурности пространства.

Вторая спальня сохраняет роскошную атмосферу главной (особенно благодаря эффектной люстре), но выполнена в более нейтральной палитре – в белом цвете / Фото Wetherell

Кухня – современная и классическая одновременно, с белыми шкафчиками и нержавеющей техникой, что создают чистый и свежий вид / Фото Wetherell

Гостиная - настоящий образец удачного микса текстур: здесь есть велюровое кресло, металлический пуф и многоуровневое освещение, которые вместе создают элегантное, гармоничное пространство / Фото Wetherell