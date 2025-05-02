Поместье расположено в городе Чилмарк, штате Массачусетс, передает 24 Канал со ссылкой на Elle Decor.

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Где проводили лето Обама и его семья

Усадьба занимает примерно 12,1 га охватывает главный дом площадью 650 квадратных метров с классическим белым деревянным фасадом и верандой, гостевой дом в традиционном новоанглийском стиле, лодочное здание, 150-летнюю стодолу, перевезенную из Пенсильвании, манеж для верховой езды, теннисную и баскетбольную площадки, сады, яблоневый сад и частный прибрежный участок на пруду Тисбери.

Где отдыхал Барак Обама / Фото Evan Joseph

Имением сейчас владеет семья лорда Нормана Фостера – известного британского архитектора. В 2011 году он и его жена, леди Елена Очоа Фостер, приобрели эту недвижимость за 22,4 миллиона долларов. До этого владельцами были Молли и Уильям Ван Девендер, которые сдавали поместье в аренду семье Обамы для летнего отдыха с 2009 по 2011 годы.

После покупки фермы "Голубая цапля" Фостеры инвестировали в масштабную модернизацию: провели ремонт главного дома, высадили новые деревья, добавили бассейн и домик возле него.

История поместья началась еще в 1991 году, когда филантроп М. Энтони Фишер начал выкупать землю и развивать владения. В 2003 году он и его жена погибли в авиакатастрофе, а в 2005 году поместье приобрели Ван Девендеры, которые впоследствии продали его Фостерам.

Поместье принимало немало известных гостей: Обамы провели там три лета, а в 1998 году на вечеринке побывали Билл и Хиллари Клинтоны.

С момента приобретения Фостеры не сдавали поместье в аренду.