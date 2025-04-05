Найпоширеніша помилка при виборі ліжка: як її уникнути

Щоб прокидатися бадьорим, важливо обрати правильне і зручне ліжко. Хоча вибір може здатися простим, враховуючи широке розмаїття варіантів, доступних від різних брендів, що відповідають різним уподобанням і бюджетам, проте багато власників будинків часто не беруть до уваги один елемент ліжка.

Зокрема, ідеться про узголів'я. Про це пише 24 Канал з посиланням на дизайнерку Анну Бойко.

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Поширена помилка при виборі ліжка

Елемент, яким не варто нехтувати, – це висота узголів'я. Це дуже важливий параметр, який обов'язково треба враховувати.

Насправді є величезна кількість різних моделей ліжок. Всі вони відрізняються і висотою посадки, і висотою узголів'я.

Перед тим як купувати ліжко, часто домовласники шукають різні фото в Pinterest, проте важливо розуміти, що не все, що має стильний вигляд, може бути зручним.



При виборі ліжка слід звертати увагу на узголівʼя / Фото Unsplash

Узголів'я може бути тонким, товстим, високим або ж низьким і це безпосередньо впливає на ваш комфорт.

Є кілька факторів, які треба врахувати під час вибору узголів'я. Перш за все, це зріст людини. Також важливим є розуміння, наприклад, чи людина читає у ліжку, чи людина там дивиться телевізор.

Тож, коли ви приходите обирати ліжко, у вас повинні бути вже сформовані конкретні запити для комфортного майбутнього користування.