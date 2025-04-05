В частности, речь идет об изголовье. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на дизайнера Анну Бойко.
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Распространенная ошибка при выборе кровати
Элемент, которым не стоит пренебрегать, – это высота изголовья. Это очень важный параметр, который обязательно надо учитывать.
На самом деле есть огромное количество различных моделей кроватей. Все они отличаются и высотой посадки, и высотой изголовья.
Перед тем как покупать кровать, часто домовладельцы ищут различные фото в Pinterest, однако важно понимать, что не все, что имеет стильный вид, может быть удобным.
При выборе кровати следует обращать внимание на изголовье / Фото Unsplash
Изголовье может быть тонким, толстым, высоким или низким и это непосредственно влияет на ваш комфорт.
Есть несколько факторов, которые надо учесть при выборе изголовья. Прежде всего, это рост человека. Также важно понимание, например, или человек читает в постели, или человек там смотрит телевизор.
Поэтому, когда вы приходите выбирать кровать, у вас должны быть уже сформированы конкретные запросы для комфортного будущего пользования.