Позачасово і водночас стильно: пілот Формули-1 Льюїс Гемілтон показав, як облаштував патіо

На вулиці вже весна, а це означає, що настав сезон патіо. Тож, домовласники думають над оновленням меблів та аксесуарів для цього простору.

Пілот Формули-1 показав, як він облаштував цю зону та якого кольору меблі підібрав. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Льюїс Гемілтон облаштував своє патіо

Гемілтон поділився публікацією в інстаграмі, де демонструє те, як він облаштував цю зону. Так, він вибрав сірий диван, який має одночасно елегантний та зручний вигляд.

Хоча сірий колір може здаватися комусь застарілим або нецікавим, він може слугувати фантастичною нейтральною основою для відкритого простору, особливо якщо його гарно стилізувати.

Саме так сталося з патіо Льюїса Гемілтона, де сірий колір виглядає сучасно. Відтак, його вуличні меблі безперечно стильні та вишукані.

На думку фахівців, сірий колір – це чудовий вибір як для внутрішнього, так і для зовнішнього простору, значною мірою завдяки своїй універсальності.

Адаптивність та стриманий шарм сірого кольору роблять його чудовим вибором для будь-якого дизайнерського рішення. Незалежно від того, чи прагнете ви сучасного мінімалізму, класичної елегантності чи затишку, сірий пропонує позачасову основу, яка дозволяє вашому особистому стилю проявитися,

– каже дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Фахівці вказують, що ключовим аспектом стилізації сірих меблів є їхнє поєднання з відповідними кольорами. Помітно, що Льюїс обрав кремові декоративні подушки, які чудово доповнюють темний за тоном диван.

Для чіткого, чистого вигляду можна поєднати також сірий з білим. Це поєднання позачасове і свіже та ідеально підходить для сучасної та мінімалістичної естетики.