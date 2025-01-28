Маколей Калкін продав квартиру у Нью-Йорку, яку він купив підлітком, за 7,75 мільйона доларів

Зірка фільму "Сам удома" Маколей Калкін попрощався з однією з перших своїх інвестицій у нерухомість. Він продав квартиру в Нью-Йорку, яку купив у 19 років.

44-річний актор продав трикімнатну квартиру з двома ванними кімнатами за 7,75 мільйона доларів, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com.

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Калкін продав свою першу квартиру, яку купив у 19 років

Калкін, який став відомим у 10 років, зігравши пустотливого Кевіна Маккалістера в популярній франшизі "Сам удома", купив цю квартиру в 1999 році за 1,73 мільйона доларів. На той момент актор нещодавно одружився на своїй першій дружині, Рейчел Майнер. Через три роки пара розлучилася.

Наразі не відомо, хто придбав квартиру Калкіна в Нью-Йорку.

Перша квартира площею 551, 5 метра квадратних була виставлена на продаж 10 січня за 7,75 мільйона доларів, але оголошення було знято через день.

Згідно з інформацією про іншу квартиру в тому ж будинку, яка продається за приголомшливі 32,5 мільйона доларів, будівля, в якій Калкін колись жив, була побудована в 1856 році як фабрика з виробництва капелюхів The Dandy, назва якої збереглася до сьогодні.

Калкін продав свою квартиру в районі НоХо, розташовану в будівлі колишньої фабрики з виробництва капелюхів / Фото Realtor.com

Розташована в популярному районі НоХо в Нью-Йорку, будівля оточена великою кількістю магазинів і ресторанів. Однак Калкін зазначив у інтерв'ю 2016 року для Vulture, що район змінився за час, коли він володів цією квартирою.

Тоді Калкін розповів, що розподіляв свій час між квартирою в Нью-Йорку та Францією, пояснивши, що він спочатку приїхав до Європи, бо думав, що там ніхто не буде знати, хто він. "Але виявилося, що ні, вони мене впізнавали, просто їм було байдуже. Я подумав: "Де ви були все моє життя?", – жартував він.