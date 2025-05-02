Дачу Барака Обами виставили на продаж за 39 мільйонів доларів: який вона має вигляд

Ферма "Блакитна чапля" – колишній літній маєток на острові Мартас-Віньярд, де відпочивала родина президента Барака Обами. Його виставлено на продаж за майже 40 мільйонів доларів.

Маєток розташований у місті Чілмарк, штаті Массачусетс, передає 24 Канал із посиланням на Elle Decor.

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Де проводили літо Обама та його родина

Садиба займає приблизно 12,1 га охоплює головний будинок площею 650 квадратних метрів з класичним білим дерев'яним фасадом і верандою, гостьовий будинок у традиційному новоанглійському стилі, човнова будівля, 150-річну стодолу, перевезену з Пенсильванії, манеж для верхової їзди, тенісний і баскетбольний майданчики, сади, яблуневий сад і приватну прибережну ділянку на ставку Тісбері.

Де відпочивав Барак Обама / Фото Evan Joseph

Маєтком нині володіє родина лорда Нормана Фостера – відомого британського архітектора. У 2011 році він і його дружина, леді Елена Очоа Фостер, придбали цю нерухомість за 22,4 мільйона доларів. До цього власниками були Моллі та Вільям Ван Девендер, які здавали маєток в оренду родині Обами для літнього відпочинку з 2009 по 2011 роки.

Після покупки ферми "Блакитня чапля" Фостери інвестували в масштабну модернізацію: провели ремонт головного будинку, висадили нові дерева, додали басейн і будиночок біля нього.

Історія маєтку почалася ще у 1991 році, коли філантроп М. Ентоні Фішер почав викупляти землю і розвивати володіння. У 2003 році він і його дружина загинули в авіакатастрофі, а у 2005 році маєток придбали Ван Девендери, які згодом продали його Фостерам.

Маєток приймав чимало відомих гостей: Обами провели там три літа, а у 1998 році на вечірці побували Білл і Гілларі Клінтони.

З моменту придбання Фостери не здавали маєток в оренду.