Проти правил, але вишукано: чому дизайнери в захваті від вітальні Майлі Сайрус

В дизайні інтер'єру є сотні правил щодо того, що може поєднуватися з чорним кольором в просторі. Від невикористання в невеликих приміщеннях до непоєднання з коричневим або темно-синім відтінками — список "треба" і "не слід" нескінченний.

Майлі Сайрус відкидає "книгу правил" у своїй вітальні в Лос-Анджелесі, поєднуючи фіолетовий оксамитовий диван із чорними стінами, і це справді має приголомшливий вигляд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Вітальня Майлі Сайрус

Вітальня співачки, спроєктована її матір'ю, поєднує в собі два кольори, які ніколи не можна поєднувати разом, але це справді має неймовірний вигляд. Так, вона поєднала фіолетовий оксамитовий диван із чорними стінами.

Хоча в теорії ідея кольору вітальні здається занадто темною, на практиці це майстер-клас з декорування в примхливих тонах.

Щоб забезпечити рівновагу, Сайрус поставила фіолетовий диван під великим круглим вікном. Вона зберігає цікавими поєднання темних кольорів, поєднуючи фактурні стіни з м'якістю оксамитового дивана.