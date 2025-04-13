4 поширених міфи про мінімалістичний декор, які краще забути

Коли ідеться про мінімалізм, багато хто уявляє собі простір, що характеризується строгістю. Також в багатьох мінімалістичний декор асоціюється з холодною естетикою.

Однак існує кілька застарілих умовностей, які часто пов'язують саме з цим стилем дизайну інтер'єру. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Міфи про мінімалістичний декор

Міф 1: мінімалістичний інтер'єр позбавлений індивідуальності

Коли йдеться про "мінімалізм" у дизайні, часто існує хибна думка, що простір має бути суцільно білим і безбарвним. Це не може бути дальшим від правди.

Мінімалізм не вимагає відсутності сімейних реліквій і сентиментальних речей, ці предмети можна охопити мінімалістичним простором, а іноді навіть виділити як центральну точку,

– каже Лі Кірбі, засновник дизайнерської студії Weatherleigh Interiors.

Міф 2: мінімалістичний інтер'єр не викликає відчуття затишку

Багатьом може бути важко повірити, але мінімалістичний інтер'єр може здатися затишним і насправді теплий мінімалістичний тренд підтверджує цю теорію. Відтак, створити модний образ можна за допомогою використання м'яких текстур і матеріалів, які і створюють тепло та затишок в просторі.

Один із способів створення теплого мінімалістичного середовища – це додавання тональних текстур, таких як подушка з букле, вовняні портьєри, оксамитовий диван та кашемірова ковдра в монохроматичній палітрі. Такі речі дозволяють простору мати більшу глибину, не перевантажуючи та не захаращуючи його.

Мінімалістична ідея вітальні, яка зображена на фото, включає ряд м'яких текстур, таких як стільці з букле та м'який плетений килим, які разом дарують відчуття затишку та спокою в кімнаті.



Мінімалістичний інтер'єр може створювати затишок в оселі / Фото Sarah Elliott/ Weatherleigh Interiors

Міф 3: мінімалістичному простору бракує атмосфери

В багатьох може закрадатися така думка, що мінімалістичним інтер'єрам бракує атмосфери, але використання різних ідей теплого освітлення гарантує, що кімната буде привабливою та затишною.

Відкидаючи старе і заїжджене переконання, що такому стилю інтер'єру бракує тепла, фахівці кажуть, що освітлення "може бути перлиною простору". Така невелика деталь справді має великий вплив.

Перевага від наявності кількох різних типів освітлення (бра, світильників підвісних, вбудованих, настільних і торшерів) полягає в тому, що вони можуть освітлювати та покращувати простір, тоді як приглушення світла може наповнювати простір теплом.

Міф 4: мінімалістичний простір треба прикрашати повністю білою палітрою

Хоча повністю біла кімната може бути першим образом, який спадає на думку при уяві мінімалістичного інтер'єру, важливо розуміти, що існують різні кольори, окрім класичних нейтральних, які також можуть ефективно доповнити цей стиль дизайну.

Мінімалістичні колірні схеми, як правило, збалансовують тепло і світло, і хоча вони можуть віддавати перевагу світлішому спектру кольорів, існує ряд відтінків, які ви спочатку можете не розглядати.

Відмовтеся від "клінічного" білого відтінку, вибравши більш теплі тони, які мають насиченіші відтінки, але все ще пов'язані із загальним стилем дизайну. Крім цього, щоб отримати ще більше кольорів, додайте зелені відтінки у свій простір, прикрасивши його рослинами, які оживлять мінімалістичний інтер'єр.