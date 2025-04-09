Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Вбудовані світильники

Ці світильники встановлюються на одному рівні в стелю, забезпечуючи верхнє освітлення для всього простору. Однак вони існують вже десятиліттями, тож цілком природно, що люди задумуються, чи ці освітлювальні прилади все ще у сучасних тенденціях дизайну.

Важко перевершити освітлювальні характеристики вбудованих світильників з точки зору охоплення та рівномірності в таких приміщеннях, як кухні та сімейні кімнати, за допомогою будь-якого іншого освітлювального приладу,

– сказав фахівець.

Отже, схоже, що вбудовані світильники найближчим часом нікуди не дінуться.

Попри це все ж у вбудованих світильників є свій недолік, який слід враховувати та компенсувати іншими способами.

Такі світильники точно не привносять архітектурного інтересу чи стилю в простір, тому все ж варто краще додавати спеціальні світильники для цього. Наприклад, підвісні світильники на кухні або ж підлогові та настільні лампи, які можна додати куди завгодно. Це все є популярними способами додати бажаний стиль в оселю.



Для комфорту краще використовувати багатошаровий підхід в освітленні / Фото Unsplash

Коли ви шукаєте найкращий тип освітлення для своєї кухні чи будь-яких інших кімнат, варто розглянути багаторівневий підхід.

Вбудовані світильники для забезпечення навколишнього освітлення для всієї кімнати, настільні лампи, світло під шафою – для робочого освітлення та настінні бра для акцентного освітлення.

Нагадаємо, дизайнерка інтер'єру поділилася, що не радила б робити у спальні. Зокрема, це стосується освітлювальних приладів в цій кімнаті.