Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на housedigest.

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Встроенные светильники

Эти светильники устанавливаются на одном уровне в потолок, обеспечивая верхнее освещение для всего пространства. Однако они существуют уже десятилетиями, поэтому вполне естественно, что люди задумываются, или эти осветительные приборы все еще в современных тенденциях дизайна.

Трудно превзойти осветительные характеристики встроенных светильников с точки зрения охвата и равномерности в таких помещениях, как кухни и семейные комнаты, с помощью любого другого осветительного прибора,

– сказал специалист.

Итак, похоже, что встроенные светильники в ближайшее время никуда не денутся.

Несмотря на это все же у встроенных светильников есть свой недостаток, который следует учитывать и компенсировать другими способами.

Такие светильники точно не привносят архитектурного интереса или стиля в пространство, поэтому все же стоит лучше добавлять специальные светильники для этого. Например, подвесные светильники на кухне или напольные и настольные лампы, которые можно добавить куда угодно. Это все являются популярными способами добавить желаемый стиль в дом.



Для комфорта лучше использовать многослойный подход в освещении / Фото Unsplash

Когда вы ищете лучший тип освещения для своей кухни или любых других комнат, стоит рассмотреть многоуровневый подход.

Встроенные светильники для обеспечения окружающего освещения для всей комнаты, настольные лампы, свет под шкафом – для рабочего освещения и настенные бра для акцентного освещения.

Напомним, дизайнер интерьера поделилась, что не советовала бы делать в спальне. В частности, это касается осветительных приборов в этой комнате.