Акторка Мішель Пфайффер сіла на крісло з рогів — і мережа розділилася на два табори

Акторка Мішель Пфайффер виклала в Instagram фото, де вона сидить у кріслі з хутра й рогів. Прихильники зірки не можуть вирішити: ці меблі – дизайнерський шедевр чи небезпечна пастка.

Крісла з рогів існують ще з XIX століття. Їх часто використовують у декорі як антикварні елементи, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Спальня Дженніфер Еністон – стримана розкіш, яку легко повторити у себе вдома

Суперечливе крісло Пфайффер

Акторка сіла у незвичайне крісло: дивіться фото

Багатьом шанувальникам дуже сподобався сучасний сільський стиль крісла Пфайффер з вигнутою формою і унікальною текстурою. Хоча більшість людей навряд чи куплять таке крісло додому, тепле дерево та затишні тканини здатні створити атмосферу заміського будинку біля озера.

Проте інша частина коментаторів значно більше переймалася безпекою Мішель. Вони одразу віднесли це крісло до списку помилок, яких варто уникати під час купівлі вінтажних меблів.

"Це крісло має небезпечний вигляд! Будь обережна, коли встаєш!", – написав один із користувачів мережі.

Дизайнери своєю чергою визнають естетику крісла. Сільський модерн — один із найцікавіших трендів останнього року. Втім, не менш важливо враховувати безпеку та функціональність меблів у домі. Таке крісло навряд чи буде вдалим вибором для сім’ї з дітьми чи домашніми тваринами.