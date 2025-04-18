Кресла из рогов существуют еще с XIX века. Их часто используют в декоре как антикварные элементы, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Противоречивое кресло Пфайффер

Актриса села в необычное кресло: смотрите фото

Многим поклонникам очень понравился современный деревенский стиль кресла Пфайффер с изогнутой формой и уникальной текстурой. Хотя большинство людей вряд ли купят такое кресло домой, теплое дерево и уютные ткани способны создать атмосферу загородного дома у озера.

Однако другая часть комментаторов значительно больше занималась безопасностью Мишель. Они сразу отнесли это кресло в список ошибок, которых следует избегать при покупке винтажной мебели.

"Это кресло имеет опасный вид! Будь осторожна, когда встаешь!", – написал один из пользователей сети.

Дизайнеры в свою очередь признают эстетику кресла. Сельский модерн - один из самых интересных трендов последнего года. Впрочем, не менее важно учитывать безопасность и функциональность мебели в доме. Такое кресло вряд ли будет удачным выбором для семьи с детьми или домашними животными.