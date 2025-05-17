У які кольори найкраще пофарбувати міжкімнатні двері

Пофарбувати міжкімнатні двері – чудовий спосіб оживити дім. Білий колір – далеко не єдиний варіант.

Дизайнери розповіли, якими відтінками декорувати міжкімнатні двері у 2025 році, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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7 найкращих кольорів для міжкімнатних дверей

Приглушені відтінки синього

Їдальня у прохолодних тонах із двостулковими дверима, пофарбованими у світло-блакитний / Фото Anna Stathaki

Синьо-зелений – чудовий варіант для міжкімнатних дверей: додає кольору, але не "з'їдає" простір. Carolina Gull – це поєднання сірого, прохолодного блакитного та теплого зеленого. Зелені нотки надають тепла, а блакитні – свіжості. Цей колір змінює настрій залежно від того, з чим його поєднати: поруч із хакі, болотяними коричневими та теплими нейтральними має глибший і драматичніший вигляд; із білим і природним світлом – стає легким, свіжим і м'яким.

Насичені відтінки зеленого

Ванна кімната з темно-зеленими дверима / Фото Little Greene

Якщо шукаєте спосіб досягти ефектного цілісного вигляду, використовуйте глибокі, сміливі зелені. Метод color-drenching (занурення кольором) – тренд, який навряд чи швидко зникне. І якщо ви зважитесь – пофарбуйте не лише стіни, а й двері та лиштви в той самий відтінок для максимального ефекту.

Mid Azure Green – розкішний, насичений зелено-синій бірюзовий відтінок. Він чудово пасує до Deep Space Blue або Dock Blue, створюючи гармонійний, але контрастний образ завдяки схожим пігментам та різним підтонам.

Насичені коричневі

Спальня з дверима у глибоко коричневому кольорі / Фото Farrow & Ball

Фарбування міжкімнатних дверей у глибокий коричневий надає простору глибини та характеру, якого не досягти зі світлими відтінками. Існує безліч варіантів коричневого:

Affogato від Little Greene – з теплими теракотовими нотками;

Elderton від Graham & Brown – більш нейтральний;

А Cola від Farrow & Ball – класичний, насичений "тютюновий" коричневий, який не виходить з моди.

Темно-шоколадні кольори, як архівний Cola, мають дуже елегатний вигляд. Вони добре поєднуються із середньо-синіми, приглушено-білими та теплими карамельними відтінками.

Яскраві жовті

Кухня з дверима та шафами, пофарбованими в яскравий, життєрадісний жовтий / Фото Little Greene

Жовті двері – ідеальний спосіб додати сонячного настрою, не перевантажуючи простір.

Це особливо добре працює в:

кухнях

ігрових кімнатах

передпокоях

пральнях

садових кімнатах

Giallo – яскраво-сонячний, але не агресивний. Це безкомпромісний, але дуже простий у використанні жовтий. Як акцентний або основний колір, він особливо ефектний у великій кількості, якщо пофарбувати і стіни, і дерев'яні елементи одночасно. А м'якіші відтінки, як Hay від Farrow & Ball, мають чудовий вигляд у класичних інтер'єрах.

Драматичні червоні відтінки

Міжкімнатні двері пофарбовані у яскраво-червоний колір / Фото lucyalicehome

Палітра червоного неймовірно широка: від стриманих глиняно-червоних до насиченого поштового червоного та темних бордових відтінків.

Наприклад:

Глибокий карміновий створює драматичний, емоційний ефект;

Яскравий кіноварний – життєрадісний і грайливий;

Теракотовий червоний з м'яким пігментом – додає тепла і затишку, не перегріваючи простір.

Темні земляні червоні, помаранчеві теракоти або рожево-глиняні відтінки створюють затишну, ремісничу атмосферу, однак вони мають чудовий вигляд і в більш формальних просторах, особливо в поєднанні з чисто-білими акцентами.

М'який сірий

Дерев'яні частини пофарбовані в сірий із легким блакитним відтінком / Фото Alexander James

Сірий як головний колір кімнати може бути занадто похмурий і холодний на вигляд, однак на лиштвах, дверях, плінтусах або дерев'яних елементах – це надійна, стильна альтернатива білим або кремовим відтінкам.

Pigeon – м'який сірий з блакитним відтінком, що створює заспокійливий, елегантний простір і добре працює як сучасно, так і в класичних інтер'єрах.

Розкішні пурпурові

Темно-фіолетовий додає розкоші, з якою не зрівняється жоден інший колір / Фото Farrow & Ball

Темно-фіолетовий може зробити простір вишуканим, інтимним і глибоким, особливо в глянцевому варіанті на дерев'яних деталях – міжкімнатних дверях, сходах, книжкових полицях чи віконних рамах.

Brinjal (назва походить від глянцевої шкірки баклажана) – чудовий приклад глибокого, насиченого пурпурового кольору. Якщо ви любите стиль максималізм, то саме такий насичений пурпур додасть необхідного ефекту.