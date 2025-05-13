Експерти назвали 6 найактуальніших колірних трендів цього сезону, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також 3 причини не фарбувати стіни на кухні в білий колір

Які кольори обрати для декору оселі у травні

Помідорово-червоний

Декоруйте оселю у червоний / Фото Mylands

Червоний – не новачок у дизайні, але концепція "несподіваного червоного" набула шаленої популярності. Йдеться про використання червоного в тих місцях, де його не очікуєш побачити: дверні рами, книжкові полиці чи акцентні меблі. Такий підхід миттєво додає енергії та глибини простору.

Травень – місяць яскравий та енергійний, тож сміливо варто використовувати насичені кольори, такі як червоний. Наприклад, м'який, іржаво-червоний відтінок, який додає тепла і характеру, легко поєднується з іншими кольорами.

Качине яйце

Колір "качиного яйця" – ідеальний вибір для травня / Фото Alex Edwards

Цей відтінок – щось середнє між блакитним і м'ятним. Він завжди має свіжий, просторий та універсальний вигляд. Один із найулюбленіших кольорів в інтер'єрі за десятиліття.

Палітра "качиного яйця" різноманітна: деякі відтінки ніжні, інші – яскравіші, ближчі до бірюзи. У природному світлі можуть видаватися блакитними, а при штучному – зеленішими.

Лососевий рожевий

Лососевий рожевий – чудова альтернатива "цукерковому" рожевому / Фото Chris Wakefield

Лососевий рожевий – тепліший і більш гостинний варіант класичного ніжно-рожевого. З відтінком персика або коралу, він має витончений і м'який вигляд, чудово підходить для кухні, спальні чи ванної.

Інтер'єрний дизайнер Шон Сімінгтон каже: "Лососевий рожевий додає м'якості простору, але водночас й виразності. Ідеальний вибір для тих, хто хоче уникнути "цукеркової" рожевості, але зберегти ніжність".

Мохово-зелений

Мохово-зелений – тренд цього місяця / Фото Abigail Ahern

Хоча цей глибокий зелений більше асоціюється з осінню, він чудово працює й навесні. Сучасні колористичні тренди рухаються в бік більш насичених, соковитих відтінків.

Абігейл Аерн, відома британська дизайнерка, радить: "Насичений зелений створює атмосферу глибини й затишку. Це дуже заспокійливий і водночас виразний колір. Для найкращого ефекту пофарбуйте в нього й стіни, і стелю, і дерев’яні елементи".

Дизайнерка рекомендує поєднувати мохово-зелений з солом'яно-жовтим для створення природної гармонії.

Мандариново-оранжевий

Мандариново-оранжевий – хороший вибір на весну / Фото Sean Anthony Pritchard

Цей сонячний, яскравий відтінок помилково вважають складним для інтер'єру. Насправді ж він наповнює простір радістю й свіжістю, особливо в менших кімнатах, чи слугує акцентом у великих.

Оранжевий – колір оптимізму. У травні він особливо доречний – як відображення квітів і сонця.

Дизайнери радять: якщо боїтеся переборщити, використовуйте яскраві оранжеві або лимонні нотки в дрібницях – подушках, пледах чи картинах.

Ледь відчутний блакитний

Пастельно-блакитний – колір травня / Фото Chris Wakefield

Цей пастельно-блакитний став справжнім трендом. Він зберігає прохолоду й стриманість сірого, але без похмурості. Ідеально підходить для спалень, віталень чи навіть холу. Він створює спокій, гармонію і має дуже елегантний вигляд