Эксперты назвали 6 самых актуальных цветовых трендов этого сезона, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Какие цвета выбрать для декора дома в мае

Помидорно-красный

Декорируйте дом в красный / Фото Mylands

Красный – не новичок в дизайне, но концепция "неожиданного красного" приобрела бешеную популярность. Речь идет об использовании красного в тех местах, где его не ожидаешь увидеть: дверные рамы, книжные полки или акцентная мебель. Такой подход мгновенно добавляет энергии и глубины пространству.

Май – месяц яркий и энергичный, поэтому смело стоит использовать насыщенные цвета, такие как красный. Например, мягкий, ржаво-красный оттенок, который добавляет тепла и характера, легко сочетается с другими цветами.

Утиное яйцо

Цвет "утиного яйца" – идеальный выбор для мая / Фото Alex Edwards

Этот оттенок – что-то среднее между голубым и мятным. Он всегда имеет свежий, просторный и универсальный вид. Один из самых любимых цветов в интерьере за десятилетия.

Палитра "утиного яйца" разнообразна: некоторые оттенки нежные, другие – более яркие, ближе к бирюзе. В естественном свете могут казаться голубыми, а при искусственном – более зелеными.

Лососевый розовый

Лососевый розовый – прекрасная альтернатива "конфетному" розовому / Фото Chris Wakefield

Лососевый розовый – более теплый и более гостеприимный вариант классического нежно-розового. С оттенком персика или коралла, он имеет изящный и мягкий вид, прекрасно подходит для кухни, спальни или ванной.

Интерьерный дизайнер Шон Симингтон говорит: "Лососевый розовый добавляет мягкости пространству, но одновременно и выразительности. Идеальный выбор для тех, кто хочет избежать "конфетной" розовости, но сохранить нежность".

Мохово-зеленый

Мохово-зеленый – тренд этого месяца / Фото Abigail Ahern

Хотя этот глубокий зеленый больше ассоциируется с осенью, он прекрасно работает и весной. Современные колористические тренды движутся в сторону более насыщенных, сочных оттенков.

Абигейл Аерн, известный британский дизайнер, советует: "Насыщенный зеленый создает атмосферу глубины и уюта. Это очень успокаивающий и одновременно выразительный цвет. Для лучшего эффекта покрасьте в него и стены, и потолок, и деревянные элементы".

Дизайнер рекомендует сочетать мохово-зеленый с соломенно-желтым для создания естественной гармонии.

Мандариново-оранжевый

Мандариново-оранжевый – хороший выбор на весну / Фото Sean Anthony Pritchard

Этот солнечный, яркий оттенок ошибочно считают сложным для интерьера. На самом деле он наполняет пространство радостью и свежестью, особенно в меньших комнатах, или служит акцентом в больших.

Оранжевый – цвет оптимизма. В мае он особенно уместен – как отражение цветов и солнца.

Дизайнеры советуют: если боитесь переборщить, используйте яркие оранжевые или лимонные нотки в мелочах – подушках, пледах или картинах.

Едва ощутимый голубой

Пастельно-голубой – цвет мая / Фото Chris Wakefield

Этот пастельно-голубой стал настоящим трендом. Он сохраняет прохладу и сдержанность серого, но без мрачности. Идеально подходит для спален, гостиных или даже холла. Он создает спокойствие, гармонию и имеет очень элегантный вид