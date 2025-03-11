Новий декор захоплює світ: чому настінні вази – еталон витонченості й стилю

У дизайні інтер'єру з'явився новий неочікуваний і дуже красивий декор – настінні вази. Дизайнери просто в захваті від них і радять додати таку родзинку до свого інтер'єру.

Настінні вази завойовують прихильність людей по всьому світу завдяки своїй витонченості і красі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Стильне і компактне рішення для декорування інтер'єру без зайвих витрат. Мінімалізм, зручність, живі квіти прямо на стіні. Такі вази підійдуть для квартири, будинку, офісу чи навіть ресторану. Незвичний дизайн не залишить нікого байдужим,

– сказала дизайнерка інтер'єру Ольга Волконська.

Настінні вази – це чудова альтернативна для звичайної вази. Такий оригінальний декор додасть інтер'єру цікавості. Водночас живі квіти сповнять простір романтичним та вишуканим настроєм.



Настінні вази біля вікна / Фото Pinterest

Є багато варіантів того, які вази обрати. Це можуть бути пляшки, вази у формі акваріума, прямі і довгі вази. Дехто кладе на дно камінці і додає LED-підсвітку.



Круглі настінні вази / Фото Pinterest

У мінімалістичному інтер'єрі настінні вази з квітами додадуть затишку. Вони сповнять простір кольором та веселістю.



Настінні вази з квітами / Фото Pinterest

Якщо ви шукали оригінальний декор, який би здивував гостей і додав дому вишуканості та краси, то настінні вази – саме те, що потрібно.