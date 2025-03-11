Настенные вазы завоевывают расположение людей по всему миру благодаря своему изяществу и красоте. Об этом сообщает 24 Канал.

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Стильное и компактное решение для декорирования интерьера без лишних затрат. Минимализм, удобство, живые цветы прямо на стене. Такие вазы подойдут для квартиры, дома, офиса или даже ресторана. Необычный дизайн не оставит никого равнодушным,

– сказала дизайнер интерьера Ольга Волконская.

Настенные вазы – это прекрасная альтернативная для обычной вазы. Такой оригинальный декор придаст интерьеру интересности. В то же время живые цветы наполнят пространство романтическим и изысканным настроением.



Настенные вазы у окна / Фото Pinterest

Есть много вариантов того, какие вазы выбрать. Это могут быть бутылки, вазы в форме аквариума, прямые и длинные вазы. Некоторые кладут на дно камни и добавляют LED-подсветку.



Круглые настенные вазы / Фото Pinterest

В минималистическом интерьере настенные вазы с цветами добавят уюта. Они наполнят пространство цветом и весельем.



Настенные вазы с цветами / Фото Pinterest

Если вы искали оригинальный декор, который бы удивил гостей и добавил дому изысканности и красоты, то настенные вазы – именно то, что нужно.