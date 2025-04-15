"Більші горщики змусять рослини рости швидше" і ще 5 поширених міфів про кімнатні рослини

Кімнатні рослини – важлива складова дизайну інтер'єру. Часто догляд за ними оповитий міфами. Навіть досвідчені платаністи можуть легко потрапити під вплив поширеної дезінформації.

Експерти з садівництва розкрили найпоширеніші міфи про кімнатні рослини. Вони пояснили, чому їх важливо уникати, передає 24 Канал із посиланням на Women and Home.

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Міфи про догляд за кімнатними рослинами

Більші горщики змусять рослини рости швидше

Хоча рослини, справді, потребують достатньо простору для коренів, надто великий горщик може зашкодити їхньому росту. Більші горщики можуть утримувати більше вологи, що може призвести до перезволоження або гниття коренів. Ось чому важливо знати, коли пересаджувати вашу рослину, і не робити це занадто рано або занадто пізно.

Жовтіння листя означає, що рослина вмирає

Ви, можливо, помітили, як жовтіють листя вашої орхідеї або навіть запитували себе, чому раптом з'явились коричневі кінчики у мирної лілії. Жовте й коричневе листя дуже поширене явище, але це не обов'язково означає, що ваша рослина помирає. Листопад – це природна частина життєвого циклу рослини, не обов'язково ознака стресу.

Рослини потрібно поливати раз на тиждень

Рослини мають різні вимоги до води. Частота поливу залежить від різних факторів, таких як вид, освітленість, вологість і сезон. Зазвичай перезволоження трапляється частіше, ніж недостача води.

Кожен вид кімнатних рослин має унікальні потреби у догляді / Фото Pexels

Сукуленти не потребують багато води

Сукуленти популярні через свою здатність переживати періоди посухи і зберігати воду у своєму листі. Хоча вони адаптовані до сухих умов, їх все ж потрібно поливати часто й рясно. Коли ви поливаєте сукулент, переконайтесь, що ґрунт добре насичений водою, і залиште його висохнути перед наступним поливом.

Обприскування рослин підвищує їх вологість

Обприскування рослин, справді, може тимчасово збільшити вологість, але не надовго. Більш ефективно використовувати зволожувач або поставити під рослиною піддон з водою та камінцями.

Потрібно додавати камінці для дренажу рослин

Додавання дренажу під час пересадки рослин часто рекомендується, але не всі методи є ефективними.

Поширена помилка – додавати шар камінців на дно горщика для поліпшення дренажу. Це може мати зворотний ефект, адже вода затримується на камінцях, а не виходить з горщика, що призводить до перенасичення ґрунту водою.

Замість цього слід використовувати горщики з дренажними отворами і давати ґрунту висохнути перед наступним поливом.