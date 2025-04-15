Эксперты по садоводству раскрыли самые распространенные мифы о комнатных растениях. Они объяснили, почему их важно избегать, передает 24 Канал со ссылкой на Women and Home.

Смотрите также Зеленая зона релакса: какие растения идеально подходят для ванной комнаты

Мифы об уходе за комнатными растениями

Большие горшки заставят растения расти быстрее

Хотя растения, действительно, нуждаются в достаточном пространстве для корней, слишком большой горшок может повредить их росту. Большие горшки могут удерживать больше влаги, что может привести к переувлажнению или гниению корней. Вот почему важно знать, когда пересаживать ваше растение, и не делать это слишком рано или слишком поздно.

Желтение листьев означает, что растение умирает

Вы, возможно, заметили, как желтеют листья вашей орхидеи или даже спрашивали себя, почему вдруг появились коричневые кончики у мирной лилии. Желтые и коричневые листья очень распространенное явление, но это не обязательно означает, что ваше растение умирает. Листопад – это естественная часть жизненного цикла растения, не обязательно признак стресса.

Растения нужно поливать раз в неделю

Растения имеют разные требования к воде. Частота полива зависит от различных факторов, таких как вид, освещенность, влажность и сезон. Обычно переувлажнение случается чаще, чем недостаток воды.

Каждый вид комнатных растений имеет уникальные потребности в уходе / Фото Pexels

Суккуленты не требуют много воды

Суккуленты популярны из-за своей способности переживать периоды засухи и сохранять воду в своих листьях. Хотя они адаптированы к сухим условиям, их все же нужно поливать часто и обильно. Когда вы поливаете суккулент, убедитесь, что почва хорошо насыщена водой, и оставьте ее высохнуть перед следующим поливом.

Опрыскивание растений повышает их влажность

Опрыскивание растений, действительно, может временно увеличить влажность, но не надолго. Более эффективно использовать увлажнитель или поставить под растением поддон с водой и камнями.

Нужно добавлять камешки для дренажа растений

Добавление дренажа во время пересадки растений часто рекомендуется, но не все методы являются эффективными.

Распространенная ошибка - добавлять слой камней на дно горшка для улучшения дренажа. Это может иметь обратный эффект, ведь вода задерживается на камнях, а не выходит из горшка, что приводит к перенасыщению почвы водой.

Вместо этого следует использовать горшки с дренажными отверстиями и давать почве высохнуть перед следующим поливом.