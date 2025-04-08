24 Канал подготовил подборку о неприхотливых комнатных растениях, которые могут расти в ванной.

Читайте также Как красиво и за копейки спрятать пространство под ванной: идея из TikTok

Если в ванной есть естественный свет

Сансевиерия (тещин язык). Это растение хорошо переносит повышенную влажность и недостаток света. Еще одно ее преимущество – она не нуждается в частом поливе. Так что если вы забудете об этом вазоне, с ним ничего не произойдет.



Сансевиерия прекрасно подойдет для ванной / Фото Pinterest

Спатифиллум (женское счастье). Этот вазон обожает влажный воздух, поэтому ванная станет для него идеальным местом. Кроме того, он цветет даже при рассеянном свете.



Спатифиллум имеет белый цвет / Фото Pinterest

Папоротник – это классика для ванной. Он обожает влагу, но также требует регулярного опрыскивания и рассеянного света.

Хлорофитум (зеленая лилия). Самым большим преимуществом этого растения является то, что она очень проста в уходе и хорошо очищает воздух. Лучший вариант – это разместить хлорофитум на подвесной горшок в ванной.



Хлорофитум подходит для ванной / Фото Pinterest

Замиокулькас (долларовое дерево). Любит влажный воздух, но не требует частого полива. Замиокулькас можно поливать раз в три недели, поэтому он идеальный вариант для людей, которые много путешествуют и редко бывают дома. В ванной этот вазон может расти даже если естественного света почти нет.

Орхидея. Это нежное растение хорошо чувствует себя во влаге, но требует умеренного освещения.

Если естественного света вообще нет

Если ванная комната без окон, то список комнатных растений значительно сужается. В нем остается замиокулькас, сансевиерия и хлорофитум. Также в такой ванной можно поставить:

аспидистру – она выдерживает даже очень неблагоприятные условия;

аглаонему.

Однако в таких случаях следует периодически выносить растения к свету – хотя бы на несколько часов на выходных. Или же можно приобрести для них специальные фитолампы.

Ванная является благоприятным местом для тропических растений благодаря повышенной влажности, однако при отсутствии света нужно позаботиться о дополнительных вариантах.