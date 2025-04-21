Поэтому следует обратить внимание на вещи, которые не следует делать в кухне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @blink.design.

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Что не следует делать во время обустройства кухни

Розетки близко к варочной поверхности или мойке

В таком случае розетки могут портиться. В частности, это может произойти из-за тепла и воды. Кроме этого, через такое размещение розетками не будет удобно пользоваться.

Лучше расположить их ближе к зоне приготовления.

Не встроенная микроволновая печь

При обустройстве кухни лучше не сосредотачиваться на не встроенной микроволновой печи еще и на высоте. Лучше отдать предпочтение встроенной технике, поскольку она более удобна в уходе и пользовании. Указывается, что высота для микроволновой печи для удобного пользования должна быть не выше метр двести.



Лучше рассмотреть вариант встроенной техники / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Мойка возле варочной поверхности

Не располагайте рукомойник и варочную поверхность слишком близко друг к другу. Это неудобно во время приготовления пищи. Лучше при планировании пространства в кухне сделать между ними минимум 60-80 сантиметров. Так, кухня будет удобной в использовании.

Глянцевые фасады

Такой тип фасадов имеют свои минусы. В частности, на них сильно видно грязь и отпечатки пальцев. Кроме этого, на сегодня они потеряли свою актуальность. Поэтому лучше отдать предпочтение матовым фасадам в нейтральных оттенках. К тому же, чтобы точно избежать следов от отпечатков пальцев, есть специальные материалы с покрытием антитач.