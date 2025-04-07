Удобная идея для ванной комнаты

Пользовательница тиктока @mosh_create рассказала о том, как стилизовала пространство под своей ванной. Об этом сообщает 24 Канал.

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Девушка придумала решение, как спрятать беспорядок под ванной и при этом создать дополнительные места для хранения. Она разместила все вещи в удобные пластиковые коробки и спрятала их под ванну.

Далее автор видео купила плотную ткань и сшила из нее шторку. Для ванны длиной 1,5 метра она взяла 1,6 метра ткани, которую повесила на телескопическую штангу и прикрепила под ванной.

Это просто и бюджетное решение. Шторка держит форму и не мокнет. Ее легко стирать,

– сказала девушка.

Пользователи сети назвали такую идею "гениальной" и оставили автору видео множество положительных комментариев.

Смотрите видео, как скрыть пространство под ванной:

Кстати, ранее мы писали о том, как правильно выбрать размер ванной. Для вас может стать открытием, что самая большая ванна – не означает, что она будет самой удобной.