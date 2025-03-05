Важные нюансы при выборе ванны

Если вы любите набрать ванну с пузырьками и расслабиться в ней после тяжелого рабочего дня, тогда вам крайне необходимо правильно подобрать ее размер. Только так вы сможете по-настоящему отдохнуть и восстановить свои силы. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на дизайнера интерьеров @volkonska_olga.

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Прежде всего, Ольга Волконская развеяла миф о том, что длинная ванна – самая удобная. На самом деле, если вы ляжете в слишком длинную ванну, то тело поедет вперед. Чтобы не уйти под воду, придется постоянно держаться руками. Поэтому о расслаблении в такой ванной можно забыть.

Сейчас многие люди выбирают трендовые отдельно стоящие ванны. Они действительно красивые и стильные, однако очень часто в таких ваннах нет наклона для спинки. Тогда приходится сидеть ровно, поэтому об удобстве и релаксе можно забыть. Чтобы в ванной было удобно, она должна иметь наклон для спинки и изгибы под поясницу и позвоночник.



Ванна в интерьере / Фото Max Vakhtbovycn, Pexels

Едва ли не самое важное при выборе ванны – это то, чтобы ее длина подходила под ваш рост. Комфортнее всего находиться в ванной полулежа, когда ноги упираются в бортик.

Человеку низкого роста комфортно будет в ванной с длиной дна около 90 сантиметров;

среднего роста – 110 сантиметров;

высокого роста – 146 сантиметров и более.

Важное уточнение – говорится именно о внутренней длине дна, а не длине самой ванны. Внимательно замеряйте все характеристики перед покупкой.