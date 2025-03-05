Важливі нюанси при виборі ванни

Якщо ви любите набрати ванну з бульбашками та розслабитися у ній після важкого робочого дня, тоді вам вкрай необхідно правильно підібрати її розмір. Лише так ви зможете по-справжньому відпочити та відновити свої сили. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на дизайнерку інтер'єрів @volkonska_olga.

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Перш за все, Ольга Волконська розвіяла міф про те, що довга ванна – найзручніша. Насправді, якщо ви ляжете у занадто довгу ванну, то тіло поїде вперед. Щоб не піти під воду, доведеться постійно триматися руками. Тому про розслаблення у такій ванній можна забути.

Зараз багато людей обирають трендові окремо стоячі ванни. Вони дійсно красиві і стильні, однак дуже часто у таких ваннах нема нахилу для спинки. Тоді доводиться сидіти рівно, тож про зручність і релакс можна забути. Щоб у ванній було зручно, вона повинна мати нахил для спинки та вигини під поперек і хребет.



Ванна в інтер'єрі / Фото Max Vakhtbovycn, Pexels

Чи не найважливіше при виборі ванни – це те, щоб її довжина підходила під ваш зріст. Найкомфортніше перебувати у ванній напівлежачи, коли ноги впираються у бортик.

Людині низького росту комфортно буде у ванній з довжиною дна близько 90 сантиметрів;

середнього росту – 110 сантиметрів;

високого росту – 146 сантиметрів і більше.

Важливе уточнення – мовиться саме про внутрішню довжину дна, а не довжину самої ванни. Уважно заміряйте усі характеристики перед покупкою.