Дизайнер интерьера @volkonska_olga рассказала о преимуществах и недостатках различных материалов сантехники. Об этом сообщает 24 Канал.
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Какая сантехника самая практичная
Худшим материалом сантехники дизайнер назвала хром. На нем видно все капли, накипь, разводы и отпечатки пальцев.
Недостатки глянцевой сантехники / Фото Pinterest
Трендовой и стильной сейчас считается черная сантехника, которая красиво дополняет интерьер и не выбивается из общего вида. Однако ухаживать за ней сложно – на черном цвете четко видно накипь и известковые разводы. Но при этом дизайнер призналась, что настолько любит черную сантехнику, что готова за ней больше ухаживать.
Черная сантехника / Фото Pinterest
Белая сантехника проще в уходе, на ней не видно разводов и капель воды. Однако такая сантехника подойдет не в каждый интерьер, и на рынке ее небольшой выбор. Поэтому несмотря на свои практические качества, белая сантехника проигрывает в эстетичности.
Белая сантехника в интерьере / Фото Pinterest
Латунные краны будут отлично смотреться в интерьере в стиле неоклассики. Они станут интересным акцентом и красиво впишутся в общую схему интерьера. Однако со временем латунь теряет свой первоначальный вид, поэтому ее нельзя назвать самым практичным вариантом.
Латунный кран / Фото Pinterest
По мнению дизайнера, самым практичным вариантом является матовая нержавеющая сталь. Такие краны будут одновременно эстетичными и легкими в уходе.
Сантехника из нержавейки / Фото Pinterest
Важно заметить, что при регулярном уходе и систематической смене фильтра для воды, любая сантехника будет иметь ухоженный вид. Все зависит от того, сколько времени и усилий вы готовы на это тратить.