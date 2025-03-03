Дизайнер интерьера @volkonska_olga рассказала о преимуществах и недостатках различных материалов сантехники. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какая сантехника самая практичная

Худшим материалом сантехники дизайнер назвала хром. На нем видно все капли, накипь, разводы и отпечатки пальцев.



Недостатки глянцевой сантехники / Фото Pinterest

Трендовой и стильной сейчас считается черная сантехника, которая красиво дополняет интерьер и не выбивается из общего вида. Однако ухаживать за ней сложно – на черном цвете четко видно накипь и известковые разводы. Но при этом дизайнер призналась, что настолько любит черную сантехнику, что готова за ней больше ухаживать.



Черная сантехника / Фото Pinterest

Белая сантехника проще в уходе, на ней не видно разводов и капель воды. Однако такая сантехника подойдет не в каждый интерьер, и на рынке ее небольшой выбор. Поэтому несмотря на свои практические качества, белая сантехника проигрывает в эстетичности.



Белая сантехника в интерьере / Фото Pinterest

Латунные краны будут отлично смотреться в интерьере в стиле неоклассики. Они станут интересным акцентом и красиво впишутся в общую схему интерьера. Однако со временем латунь теряет свой первоначальный вид, поэтому ее нельзя назвать самым практичным вариантом.



Латунный кран / Фото Pinterest

По мнению дизайнера, самым практичным вариантом является матовая нержавеющая сталь. Такие краны будут одновременно эстетичными и легкими в уходе.



Сантехника из нержавейки / Фото Pinterest

Важно заметить, что при регулярном уходе и систематической смене фильтра для воды, любая сантехника будет иметь ухоженный вид. Все зависит от того, сколько времени и усилий вы готовы на это тратить.