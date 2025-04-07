Зручна ідея для ванної

Користувачка тіктоку @mosh_create розповіла про те, як стилізувала простір під своєю ванною. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми 3 критичні помилки при виборі підлоги для ванної кімнати

Дівчина придумала рішення, як заховати безлад під ванною і при цьому створити додаткові місця для зберігання. Вона розмістила усі речі у зручні пластикові коробки і заховала їх під ванну.

Далі авторка відео купила щільну тканину і пошила з неї шторку. Для ванни довжиною 1,5 метра вона взяла 1,6 метра тканини, яку повісила на телескопічну штангу і прикріпила під ванною.

Це просто та бюджетне рішення. Шторка тримає форму й не мокне. Її легко прати,

– сказала дівчина.

Користувачі мережі назвали таку ідею "геніальною" і залишили авторці відео безліч позитивних коментарів.

Дивіться відео, як приховати простір під ванною:

До речі, раніше ми писали про те, як правильно обрати розмір ванної. Для вас може стати відкриттям, що найбільша ванна – не означає, що вона буде найзручнішою.