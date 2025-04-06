Багато людей припускаються критичних помилок, які можуть призвести до швидкого зносу покриття, появи грибка або навіть аварійних ситуацій. Про три найпоширеніші помилки при виборі підлоги для ванної 24 Канал розповідає з посиланням на Livingetc.

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Пропуск ущільнення

Найбільша помилка, яку ви можете зробити, – мати незагерметизовану підлогу. Усі природні матеріали вимагають герметизації, оскільки жоден природний матеріал не є водонепроникним,

– сказав директор Lapicida Джейсон Черрінгтон.

Ванна кімната – це приміщення з високою вологістю, а тому без герметизації вода може просочуватися в лінії цементування. Надалі це призводить до цвілі, пошкодження підлоги і навіть погіршення конструкції.

Підлога без підігріву

Дизайнери інтер'єру розповіли, що багато їхніх клієнтів, які відмовилися від теплої підлоги, потім про це пошкодували. Підлогове покриття у ванній зазвичай холодне, а тому ставати на нього після душу взимку чи восени дуже неприємно. Якщо додати підігрів, то ваші ранки можуть стати значно приємнішими.



Ванна кімната / Фото William LeMond, Pexels

Неврахування рейтингу

Мало хто знає, що під час вибору плитки важливо звертати увагу на рейтинг матеріалу. Саме він говорить про те, наскільки плитка буде слизькою. Наприклад, плитку R9 взагалі небезпечно купувати для дому, а тим паче для ванної кімнати, оскільки вона надто слизька.

Поліровані поверхні не підходять для мокрої підлоги. Їх слід використовувати лише на стінах. Ми рекомендуємо фарфор із матовим покриттям зі стійкістю до ковзання. Натуральні матеріали з відточеною обробкою мають краще зчеплення, ніж поліровані, і їх можна використовувати на підлозі,

– додав Черрінгтон.



Інтер'єр ванної кімнати / Фото Pexels

Вибирайте підлогу для ванної не лише з огляду на естетику, а й з думками про безпеку. Це дуже важливо, а особливо якщо у будинку живуть діти або літні люди.