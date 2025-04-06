Многие люди допускают критические ошибки, которые могут привести к быстрому износу покрытия, появлению грибка или даже аварийным ситуациям. О трех самых распространенных ошибках при выборе пола для ванной 24 Канал рассказывает со ссылкой на Livingetc.

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Пропуск уплотнения

Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, – иметь незагерметизированный пол. Все природные материалы требуют герметизации, поскольку ни один природный материал не является водонепроницаемым,

– сказал директор Lapicida Джейсон Черрингтон.

Ванная комната – это помещение с высокой влажностью, а потому без герметизации вода может просачиваться в линии цементирования. В дальнейшем это приводит к плесени, повреждению пола и даже ухудшению конструкции.

Пол без подогрева

Дизайнеры интерьера рассказали, что многие их клиенты, которые отказались от теплого пола, потом об этом пожалели. Напольное покрытие в ванной обычно холодное, а потому становиться на него после душа зимой или осенью очень неприятно. Если добавить подогрев, то ваше утро может стать значительно приятнее.



Ванная комната / Фото William LeMond, Pexels

Неучет рейтинга

Мало кто знает, что при выборе плитки важно обращать внимание на рейтинг материала. Именно он говорит о том, насколько плитка будет скользкой. Например, плитку R9 вообще опасно покупать для дома, а тем более для ванной комнаты, поскольку она слишком скользкая.

Полированные поверхности не подходят для мокрого пола. Их следует использовать только на стенах. Мы рекомендуем фарфор с матовым покрытием с устойчивостью к скольжению. Натуральные материалы с отточенной обработкой имеют лучшее сцепление, чем полированные, и их можно использовать на полу,

– добавил Черрингтон.



Интерьер ванной комнаты / Фото Pexels

Выбирайте пол для ванной не только учитывая эстетику, но и с мыслями о безопасности. Это очень важно, особенно если в доме живут дети или пожилые люди.