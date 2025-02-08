Зіпсують вигляд спальні і здешевлять її: які покривала не варто купувати

Вибір відповідних аксесуарів для спальні має важливе значення для підвищення комфорту та естетики вашого простору. Одним з варіантів, який додасть затишку в кімнату, є покривала.

Однак є такі покривала, які можуть не лише псувати вигляд приміщення, а й дешевити його. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @blink.design.

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Вибір ідеального покривала – це важливий етап, який визначить не лише комфорт вашого сну, але також і стиль вашої спальні. Краще забути про деякі види покривал, щоб не зіпсувати вигляд кімнати.

Не варто купувати покривала з яскравими принтами, зображеннями тварин чи великих квітів. Окрім того, що вони притягають до себе занадто багато уваги, вони також не додають стилю в інтер'єр, а навпаки – псують його.

Такого типу покривала можуть зіпсувати навіть найсучасніший інтер'єр.

Краще вибирати спокійніші кольори для покривала під стилістику інтерʼєру у вашій спальні. Однак якщо ви все ж хочете зробити акцент, то можна обрати покривала з додаванням абстрактних візерунків у невеликій кількості.



Покривало з абстрактними візерунками / Фото Unsplash (Spacejoy)

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Важливу роль відіграє і матеріал, з якого зроблене покривало, тож на це теж варто звернути увагу. Наприклад, атласні тканини точно здешевлять інтер'єр. Вони мають штучний і несучасний вигляд.

Вже довгий час в тренді – натуральність. Тому краще надати перевагу сатину, попліну чи бязі. Ці натуральні тканини гарно пропускають повітря і не накопичують пил, до того ж вони не електризуються.