Відразу впадають у вічі та "крадуть" затишок: 4 помилки в декорі передпокою

Передпокій – це візитна картка вашого дому, яка задає тон першому враженню. Дизайнери інтер’єрів виділили найпоширеніші помилки в оформленні передпокою, які можуть зіпсувати цей простір.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Які є помилки в декоруванні передпокою?

Одна з ключових помилок – надмірне використання вбудованих світильників. Таке освітлення, хоч і практичне, часто робить простір холодним і незатишним. Перевантаження стелі вбудованими світильниками позбавляє передпокій характеру, про що каже Лаура Меріон, архітекторка та засновниця Flight Architecture.

Ще одна поширена помилка – відсутність килима. "Гола" підлога може зробити передпокій непривітним і незавершеним. Додавання килима плоского плетіння відповідного розміру миттєво перетворює простір, надаючи йому завершеного вигляду. В цю зону слід обирати міцні та легкі в догляді килими.



Краще розмістити килимок в передпокої для затишку / Фото Unsplash

Також домовласники часто забувають про оформлення стін. Без декоративних елементів передпокій виглядає надто простим і нудним. Фахівці рекомендують додати картини чи інші твори мистецтва, щоб "оживити" стіни.

Окрім великих змін, важливо не ігнорувати дрібні деталі, які забезпечують комфорт, наприклад, місце для зберігання взуття чи верхнього одягу. Зручна лавка та кілька гачків значно покращують функціональність.