Ці 2 помилки з побутовою технікою псують вашу кухню

Оновлення або ремонт кухні – це серйозний і зазвичай важкий процес. Господарі намагаються зробити цей простір як функціональним, так і естетично привабливим.

Є щонайменше 2 помилки з побутовою технікою, які псують вашу кухню. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Помилки з побутовою технікою

Дизайнери інтер'єру розповіли, на що варто звернути увагу, коли готуєтеся оновити кухонну техніку. Вони поділилися поширеними помилками, які можуть зіпсувати вигляд кухні.

Біле покриття

Більшості людей подобається біла кухня, але краще уникати таких відтінків, коли справа доходить до вибору наступного холодильника, духовки та будь-якої іншої побутової техніки.

Біла техніка (якщо ви не використовуєте якийсь надзвичайно навмисний ретро- або скандинавський стиль) може кричати про початок 2000-х,

– каже дизайнер інтер'єрів Ілана Ростад.

Вона рекомендує вибирати матово-чорну, матову нержавіючу або панельну техніку.



Дизайнери не радять вибирати техніку білого кольору / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Найновіший колірний тренд

Велика побутова техніка має високу ціну, тому фахівці люблять дотримуватися нейтральних кольорів. За її словами, ви не можете перефарбувати холодильник чи плиту, тому, якщо ви не обираєте класичні кольори, модний кольоровий прилад "миттєво залишить свій слід на вашій кухні та зробить її більш вразливою до відчуття застарілості".