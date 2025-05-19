Есть как минимум 2 ошибки с бытовой техникой, которые портят вашу кухню. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Ошибки с бытовой техникой

Дизайнеры интерьера рассказали, на что стоит обратить внимание, когда готовитесь обновить кухонную технику. Они поделились распространенными ошибками, которые могут испортить вид кухни.

Белое покрытие

Большинству людей нравится белая кухня, но лучше избегать таких оттенков, когда дело доходит до выбора следующего холодильника, духовки и любой другой бытовой техники.

Белая техника (если вы не используете какой-то чрезвычайно намеренный ретро- или скандинавский стиль) может кричать о начале 2000-х,

– говорит дизайнер интерьеров Илана Ростад.

Она рекомендует выбирать матово-черную, матовую нержавеющую или панельную технику.



Дизайнеры не советуют выбирать технику белого цвета / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Самый новый цветовой тренд

Крупная бытовая техника имеет высокую цену, поэтому специалисты любит придерживаться нейтральных цветов. По ее словам, вы не можете перекрасить холодильник или плиту, поэтому, если вы не выбираете классические цвета, модный цветной прибор "мгновенно оставит свой след на вашей кухне и сделает ее более уязвимой к ощущению устарелости".