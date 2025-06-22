Вже не трендові: 3 кольори постільної білизни, які виходять з моди у 2025 році

Вибір постільної білизни значно впливає на загальний вигляд спальні. Окрім кольору стін, домінуючим відтінком кімнати, ймовірно, буде колір постільної білизни, якою застелено ваше ліжко.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Кольори постільної білизни, які виходять з моди

Темно-сірий

Свого часу значною популярністю користувалися темно-вугільно-сірі комплекти постільної білизни, однак зараз це відходить в минуле.

Колись улюблена за свою мінімалістичну привабливість, монохромна сіра постільна білизна тепер виглядає однотонною та "емоційно плоскою",

– пояснює дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Цей тип постільної білизни не надає характеру і тепла, які люди шукають у своєму житловому просторі.

Звичайний білий

Зазвичай білу постільну білизну вважають довговічним варіантом. Однак, якщо розглядати тренди для спалень 2025 року, однотонні білі простирадла можуть виявитися не наймоднішим вибором.

Фахівці стверджують, що хоча білі простирадла традиційно вважаються позачасовими, у 2025 році вони можуть здаватися дещо стерильними, особливо в поєднанні з яскравішими або виразнішими ковдрами.



Білі відтінки виходять з моди / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Холодні пастельні тони

В 2025 році дизайнери все частіше відмовляються від холодних, ненасичених відтінків. За словами фахівців, такі відтінки, як надмірно холодний блідо-блакитний і цукровий рожевий, стають менш популярними.