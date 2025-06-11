Тож, є низка речей, яких слід позбутися у вашій тумбочці. Про це пише 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Що треба прибрати з тумбочки, щоб було менше безладу

Розхламлення тумбочки – це не просто "поскладати речі", це розібратися, що дійсно необхідно, а що можна прибрати звідти.

Дизайнери розповідають, що часто бачать купи паперів на тумбочках своїх клієнтів, однак наголошують, що папери мають бути на вашому робочому столі. Це також стосується таких речей, як квитанції, які ви хотіли викинути, але чомусь тримаєте в тумбочці.

Хаотично складені медикаменти. Це не лише захаращує простір, але й може становити загрозу безпеці. Варто створити спеціальне місце для необхідних ліків, наприклад, розмістити органайзер для таблеток. Це допоможе позбутися візуального безладу.



Не варто захаращувати поверхню тумбочки / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Велика кількість книг. Кілька книг, які ви збираєтеся прочитати, але вони вже лежать на тумбочці, точно займають місце. Краще залишити одну книгу, яку ви почали читати. Фахівці радять встановити спеціальну полицю для книг, які ви плануєте прочитати, а не "вежу з книг на тумбочці".

Десятки засобів догляду за шкірою. Догляд за шкірою слід проводити у ванній кімнаті або біля туалетного столика. Звісно, баночка крему для рук або бальзам для губ можна розмістити на тумбочці, адже вони не займають багато місця, а ось інші пляшечки краще тримати у ванній кімнаті.

Тепер, коли ви розібралися з безладом, можна зосередитися на тому, що справді має бути на вашій тумбочці. Серед таких речей може бути лампа з регульованою яскравістю. Вона може стати корисним елементом чи то для читання, чи то для створення приємного освітлення.

Загалом, ключем до естетично привабливої ​​тумбочки є прийняття концепції "менше – це більше", тому не варто перевантажувати простір. Один-два особисті штрихи (чи це улюблене фото або сувенір) цього цілком достатньо, щоб додати тепла та характеру простору. Тут головне не перестаратися, адже зрештою, ваша тумбочка повинна сприяти спокою, а не хаосу.