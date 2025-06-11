Поэтому, есть ряд вещей, от которых следует избавиться в вашей тумбочке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Что надо убрать из тумбочки, чтобы было меньше беспорядка

Расхламление тумбочки – это не просто "сложить вещи", это разобраться, что действительно необходимо, а что можно убрать оттуда.

Дизайнеры рассказывают, что часто видят кучи бумаг на тумбочках своих клиентов, однако отмечают, что бумаги должны быть на вашем рабочем столе. Это также касается таких вещей, как квитанции, которые вы хотели выбросить, но почему-то держите в тумбочке.

Хаотично сложенные медикаменты. Это не только загромождает пространство, но и может представлять угрозу безопасности. Стоит создать специальное место для необходимых лекарств, например, разместить органайзер для таблеток. Это поможет избавиться от визуального беспорядка.



Не стоит загромождать поверхность тумбочки / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Большое количество книг. Несколько книг, которые вы собираетесь прочитать, но они уже лежат на тумбочке, точно занимают место. Лучше оставить одну книгу, которую вы начали читать. Специалисты советуют установить специальную полку для книг, которые вы планируете прочитать, а не "башню из книг на тумбочке".

Десятки средств ухода за кожей. Уход за кожей следует проводить в ванной комнате или возле туалетного столика. Конечно, баночка крема для рук или бальзам для губ можно разместить на тумбочке, ведь они не занимают много места, а вот остальные бутылочки лучше держать в ванной комнате.

Теперь, когда вы разобрались с беспорядком, можно сосредоточиться на том, что действительно должно быть на вашей тумбочке. Среди таких вещей может быть лампа с регулируемой яркостью. Она может стать полезным элементом или для чтения, или для создания приятного освещения.

В общем, ключом к эстетически привлекательной тумбочки является принятие концепции "меньше – это больше", поэтому не стоит перегружать пространство. Один-два личных штриха (будь то любимое фото или сувенир) этого вполне достаточно, чтобы добавить тепла и характера пространству. Здесь главное не переусердствовать, ведь в конце концов, ваша тумбочка должна способствовать спокойствию, а не хаосу.