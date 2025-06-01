Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @boiko.interior.design.

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Что может испортить комфорт в спальне

Достижение настоящего комфорта в спальне предусматривает больше, чем просто выбор целостной цветовой палитры и декора. Прежде всего, он зависит от продуманного размещения мебели.

В частности, стоит запомнить, что очень важным является проход у кровати.

В планировании вашего пространства мебель должна уважать ваше движение,

– отметила дизайнер.



Важно учитывать расстояние от кровати до стены / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Поэтому, как отмечает специалист, даже лучшая по виду, или самая уютная по своей атмосфере спальня может оказаться неудобной, если не учесть такой момент.

Дизайнер советует не делать менее 60 сантиметров расстояния между кроватью и стеной стены. Это расстояние будет комфортнее, чтобы даже просто застелить кровать.