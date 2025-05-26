Правильно подобранная тумбочка может добавить пространству не только функциональности. 24 Канал расскажет, зачем в спальне используют прикроватные тумбы и как их правильно выбрать.

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Роль прикроватных тумбочек в спальне

Прикроватная тумба – важный компонент мебели важный компонент мебели для спальни, который не только расширяет возможности для хранения вещей, но и улучшает общую эстетику и стиль комнаты.

Этот предмет служит фокусной точкой, внося слой изысканности, но не перегружая пространство.

Поэтому, прикроватные тумбочки выполняют двойную роль в спальне: они являются как практической необходимостью, так и неотъемлемым компонентом в создании общей атмосферы. Они предлагают удобную поверхность для таких предметов, как лампы и книги, и одновременно улучшают визуальную привлекательность спальной зоны.

Обычно в тумбочках хранят: книги, очки, маску для сна и тому подобное. Также там размещают гаджеты и аксессуары к ним: телефон, планшет, зарядные устройства, наушники или бутылку с водой и стакан или любые другие личные мелочи.



Прикроватные тумбочки выполняют функциональную и эстетическую роль / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Прежде, чем покупать тумбочки, стоит учесть несколько моментов, которые облегчат вам выбор. Поэтому, высота тумбочки у кровати должна быть одним из приоритетов при ее выборе.

Определение правильной высоты прикроватной тумбочки имеет важное значение для функциональности и комфорта. В идеале высота тумбочки должна быть в пределах 5-10 сантиметров над матрасом или на одном уровне с ним. Это гарантирует, что когда вы лежите, вам будет удобнее доставать предметы на вашем уровне или чуть выше, а не тянуться к ним.

Следующий пункт, который стоит учесть, это то, какого размера нужна тумбочка для хранения вещей

Одной из самых ценных функций прикроватной тумбочки является хранение. Сначала обратите внимание на площадь поверхности: если меньшая площадь может придать аккуратный и лаконичный вид, то большая – удобна для размещения большего количества предметов или декоративных вещей.

Далее оцените вместительность тумбочки. Подумайте, какие вещи вы хотите держать под рукой, например, книги, маски для сна, очки для чтения, лекарства и тому подобное.



Стоит обдумать, какая по размеру и вместимости тумбочка необходима / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Конечно, еще возникает следующий вопрос: сколько прикроватных тумбочек необходимо для создания хорошо обустроенной спальни? Достаточно ли одной тумбочки, или добавление двух – по одной с каждой стороны кровати, обеспечит более сбалансированный вид?

На решение установить одну или две тумбочки в спальне влияют различные факторы, в частности стиль, функциональность и наличие свободного пространства. Использование одной тумбочки может улучшить ощущение пространства в комнате и служить выразительным акцентом, одновременно две тумбочки могут создать гармоничный и сбалансированный вид спальни.

Для пар выбор в пользу двух тумбочек является практичным, поскольку они обеспечивают каждому из них отдельное место для хранения необходимых вещей. Выбор тумбочек двух разных стилей придаст вашей спальне индивидуальности, а одинаковые тумбочки улучшат общую симметрию пространства.

Еще один момент, который следует учесть – это цвет прикроватной тумбы. Технически, цвет тумбочки может быть любой, но выбор цвета должен учитывать остальной дизайн и цветовую гамму комнаты.