Есть по меньшей мере 5 цветов, которые могут подарить это ощущение, пишет 24 Канал со ссылкой на Better homes and gardens.

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Каким цветом покрасить спальню

Правильный выбор цветов для спальни может даже повлиять на ваше настроение. Говорят, что такие оттенки, как светло-голубой и темно-синий, могут способствовать расслаблению и восстановлению сна.

Нежные, теплые белые цвета краски могут создать уютную атмосферу в вашей спальне. Используя такие оттенки на стенах и отделке, комната будет ощущаться спокойной и просторной. Также можно сбалансировать теплый белый цвет сочетанием бежевых и черных акцентов, чтобы создать изысканную нейтральную цветовую гамму.



Теплый белый цвет краски для спальни дарит уют / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Приглушенные сине-зеленые цвета краски излучают спокойствие, напоминая спа-центр. Тона вызывают ассоциации с морем и небом, создавая успокаивающую атмосферу, способствующую расслаблению и отдыху.

Коричнево-серый цвет стен спальни. Такой тон создает комфортную и знакомую атмосферу, необходимую для такого уютного пространства, как спальня. Сочетание этих оттенков ощущается приземленным.



Коричнево-серый цвет стен спальни создает изысканную атмосферу / Скриншот с сайта (Фото BEHR)

Темные, спокойные цвета краски спокойные цвета краски для спальни имеют успокаивающий эффект. Они имитируют ночное небо, создавая идеальную среду для спокойного сна. Если применение черного оттенка ко всей спальне кажется вам чрезмерным, можно подумать о выборе темного цвета исключительно для стены за кроватью.

Лавандовый цвет, характеризующийся сочетанием теплых и холодных тонов, излучает ощущение спокойствия, сохраняя при этом яркость. Этот пастельный оттенок, нанесенный на все четыре стены, служит отличным выбором для безмятежной атмосферы спальни.

Чтобы подчеркнуть элегантность лавандовых стен, можно подумать об использовании смелых акцентных цветов, таких как черный и кобальтовый синий в различных деталях в спальне, чтобы повысить общую эстетику.