Є щонайменше 5 кольорів, які можуть подарувати це відчуття, пише 24 Канал з посиланням на Better homes and gardens.

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Яким кольором пофарбувати спальню

Правильний вибір кольорів для спальні може навіть вплинути на ваш настрій. Кажуть, що такі відтінки, як світло-блакитний та темно-синій, можуть сприяти розслабленню та відновленню сну.

Ніжні, теплі білі кольори фарби можуть створити затишну атмосферу у вашій спальні. Використовуючи такі відтінки на стінах та оздобленні, кімната відчуватиметься спокійною та просторою. Також можна збалансувати теплий білий колір поєднанням бежевих та чорних акцентів, щоб створити вишукану нейтральну колірну гаму.



Теплий білий колір фарби для спальні дарує затишок / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Приглушені синьо-зелені кольори фарби випромінюють спокій, нагадуючи спа-центр. Тони викликають асоціації з морем і небом, створюючи заспокійливу атмосферу, що сприяє розслабленню та відпочинку.

Коричнево-сірий колір стін спальні. Такий тон створює комфортну та знайому атмосферу, необхідну для такого затишного простору, як спальня. Поєднання цих відтінків відчувається приземленим.



Коричнево-сірий колір стін спальні створює вишукану атмосферу / Скриншот з сайту (Фото BEHR)

Темні, спокійні кольори фарби для спальні мають заспокійливий ефект. Вони імітують нічне небо, створюючи ідеальне середовище для спокійного сну. Якщо застосування чорного відтінку до всієї спальні здається вам надмірним, можна подумати про вибір темного кольору виключно для стіни за ліжком.

Лавандовий колір, що характеризується поєднанням теплих і холодних тонів, випромінює відчуття спокою, зберігаючи при цьому яскравість. Цей пастельний відтінок, нанесений на всі чотири стіни, слугує чудовим вибором для безтурботної атмосфери спальні.

Щоб підкреслити елегантність лавандових стін, можна подумати про використання сміливих акцентних кольорів, таких як чорний і кобальтовий синій в різних деталях в спальні, щоб підвищити загальну естетику.