Зроблять спальню вишуканою та просторішою: які кольори постільної білизни досягнуть цього ефекту

Колір вашої постільної білизни може суттєво вплинути на естетику та атмосферу вашої спальні. Вибір відповідного відтінку може покращити загальний вигляд простору, а також створити ілюзію більшого розміру кімнати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

Дивіться також Зіпсують вигляд спальні і здешевлять її: які покривала не варто купувати

Постільна білизна якого кольору зробить вашу спальню більшою

Темні, похмурі тони сірого, коричневого або темно-синього кольору можуть привернути погляд до ліжка і навпаки зробити ваш простір меншим.

Яскравіші, сміливіші відтінки червоного, жовтого та помаранчевого можуть принести сонячне світло у вашу спальню, але знову ж таки, вони привертають увагу до ліжка, перевантажуючи невеликі приміщення. Тож повинна бути золота середина.

Дизайнери інтер’єру дійшли чіткого висновку, як зробити маленьку спальню більшою. Загальний консенсус полягає в тому, що оздоблення нейтральними кольорами – найкращий спосіб збільшити простір, а придбання комплекту постільної білизни в нейтральних кольорах – чудове рішення.

Ви ніколи не помилитеся, вибравши теплі нейтральні кольори для своєї постільної білизни, якщо ви намагаєтеся зробити кімнату якомога більшою,

– пояснює Кеті Куо, дизайнер інтер’єру та засновник Kathy Kuo Home.

Фахівець каже, що такі кольори, як бежевий, екрю та рум’яна, роблять ліжко великим (і дорогим), не привертаючи забагато погляду таким чином, щоб відволікати увагу від решти простору.



Постільна білизна в нейтральних кольорах – чудове рішення для спальні / Фото Unsplash

Загалом, за словами ще одного дизайнера, світліші кольори, як правило, роблять стіни віддаленішими, а стелю – вищими. Тому світліша постільна білизна, наприклад біла або світла нейтральна, може зробити спальню більшою.

Якщо ви хочете, щоб ваша спальня виглядала та відчувалася розкішно, краще уникати сміливих відтінків і темних тонів на користь цієї класичної колірної палітри.