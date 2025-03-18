Постільна білизна у 2025 році: дизайнери назвали 8 головних трендів

У 2025 році спальня – це не просто місце для сну, а справжній острівець затишку, де основну роль відіграють комфорт, природність і гармонія кольорів. Експерти підказали, як правильно обрати постільну білизну.

Дизайнери інтер'єрів поділилися думками про матеріали, кольори та текстури постільної білизни, які допоможуть оновити вашу спальню цього року, передає 24 Канал із посиланням на Better gardens and homes.

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8 трендів у постільній білизні цього року

Насиченість кольору

Одним із головних трендів у дизайні інтер'єру є максимальне занурення в колір. Цей підхід активно застосовується і в текстилі для спальні. Постільна білизна, декоративні подушки та ковдри підбираються в єдиній колірній гамі з кольором стін і стелі. Це спрощує підбір предметів інтер'єру, однак важливо не перевантажити простір одноманітністю, щоб кімната не мала нудний вигляд.

Легкість у текстилі

Замість традиційних накидок на ліжко багато хто обирає покривала, які елегантно спадають на краї ліжка, створюючи витончений і м'який ефект.

Яку постіль обрати у 2025 році /Фото Julie Soefer

Заховані під ковдру подушки

Якщо вам не подобається розслаблений стиль, є альтернативний варіант – заправляти подушки під ковдру чи плед, створюючи акуратний, стильний вигляд. Також помітна тенденція до розташування подушок горизонтально, а не вертикально.

Акценти у зоні ніг

Щоб додати глибини оформленню ліжка, можна класти плед або додаткову ковдру в нижній частині. Це не лише естетичний прийом, а й практичний спосіб регулювати температуру під час сну.

Відмова від покривала

Дискусія про те, чи потрібно верхнього простирадла, триває давно, і, здається, у 2025 році все більше людей відмовлятимуться від нього. За словами дизайнера Сабріни Ділаг, це створює більш невимушений вигляд ліжка, спрощує процес застилання і зменшує кількість речей для прання.

Довідка: Верхнє простирадло – це шматок білизни, подібний до простирадла (нижнього простирадла), але воно лежить між вами та ковдрою. Основна мета верхнього простирадла — довше зберігати чистоту ковдри.

Виразні візерунки та принти

Хоча мінімалізм досі актуальний, повертається мода на яскраві та графічні принти: абстрактні мотиви, геометрію та ботанічні візерунки. Відчувається також вплив вінтажного стилю 70 – 80-х років, зокрема у використанні шпалер та текстилю з насиченими кольорами.

Натуральні та екологічні матеріали

Популярність набирають тканини з органічної бавовни, льону та бамбука. Вони не лише безпечніші для довкілля, а й приємніші на дотик.

Багатошаровість текстур

Щоб спальня мала по-справжньому затишний вигляд, дизайнери радять поєднувати різні текстури: гладкі простирадла з вафельними пледами, м'якими в'язаними покривалами або стьобаними ковдрами.