Дизайнеры интерьеров поделились мыслями о материалах, цвета и текстуры постельного белья, которые помогут обновить вашу спальню в этом году, передает 24 Канал со ссылкой на Better gardens and homes.

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8 трендов в постельном белье этого года

Насыщенность цвета

Одним из главных трендов в дизайне интерьера является максимальное погружение в цвет. Этот подход активно применяется и в текстиле для спальни. Постельное белье, декоративные подушки и одеяла подбираются в единой цветовой гамме с цветом стен и потолка. Это упрощает подбор предметов интерьера, однако важно не перегрузить пространство однообразием, чтобы комната не имела скучный вид.

Легкость в текстиле

Вместо традиционных накидок на кровать многие выбирают покрывала, которые элегантно спадают на края кровати, создавая изящный и мягкий эффект.

Какую постель выбрать в 2025 году / Фото Julie Soefer

Спрятанные под одеяло подушки

Если вам не нравится расслабленный стиль, есть альтернативный вариант – заправлять подушки под одеяло или плед, создавая аккуратный, стильный вид. Также заметна тенденция к расположению подушек горизонтально, а не вертикально.

Акценты в зоне ног

Чтобы добавить глубины оформлению кровати, можно класть плед или дополнительное одеяло в нижней части. Это не только эстетический прием, но и практичный способ регулировать температуру во время сна.

Отказ от покрывала

Дискуссия о том, нужно ли верхней простыни, продолжается давно, и, кажется, в 2025 году все больше людей будут отказываться от нее. По словам дизайнера Сабрины Дилаг, это создает более непринужденный вид кровати, упрощает процесс застилания и уменьшает количество вещей для стирки.

Справка: Верхняя простыня – это кусок белья, подобный простыне (нижней простыне), но она лежит между вами и одеялом. Основная цель верхней простыни - дольше сохранять чистоту одеяла.

Выразительные узоры и принты

Хотя минимализм до сих пор актуален, возвращается мода на яркие и графические принты: абстрактные мотивы, геометрию и ботанические узоры. Чувствуется также влияние винтажного стиля 70 – 80-х годов, частности в использовании обоев и текстиля с насыщенными цветами.

Натуральные и экологические материалы

Популярность набирают ткани из органического хлопка, льна и бамбука. Они не только безопасны для окружающей среды, но и приятные на ощупь.

Многослойность текстур

Чтобы спальня имела по-настоящему уютный вид, дизайнеры советуют сочетать разные текстуры: гладкие простыни с вафельными пледами, мягкими вязаными покрывалами или стегаными одеялами.