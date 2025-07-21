Експерти назвали 4 звички, через які ваші підлоги постійно брудні

Більшість з нас несвідомо шкодить підлогам простими повсякденними діями. Від ігнорування килимків у передпокої до надмірного використання мийних засобів — ці незначні помилки з часом призводять до серйозніших проблем.

Експерти назвали 4 звички, зміна яких дозволить підтримувати чистоту з набагато меншими зусиллями, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Чому підлога вдома постійно брудна?

Взуття з вулиці вдома

Одна з найгірших звичок – ходити вдома у вуличному взутті. Взуття приносить олії, бактерії та пісок, що швидко зношує підлогу – особливо дерев'яну та килимову.

Відсутність килимків при вході – ще одна часта помилка. Без килимка, що затримує вологу й бруд, ви розносите їх по всьому дому. Навіть найпростіший килимок може затримати до 95% бруду – і його достатньо просто витрусити або пропилососити.

Ігнорування пролитої рідини

Навіть невелика крапля соку чи води може спричинити великі проблеми, якщо залишити її висихати. Липкі плями буквально притягують пил. Тому їх потрібно витирати якомога швидше за допомогою мікрофібри або вологої ганчірки.

Регулярно підмітайте та мийте підлогу / Фото Pexels

Бруд від домашніх тварин

Брудні лапи миттєво зводять нанівець усі зусилля щодо прибирання. Найлегший спосіб зменшити безлад – витирати лапи домашніх улюбленців перед входом у дім. Також варто регулярно збирати шерсть.

Надмірне використання мийних засобів

Більше засобу – не означає чистіше. Насправді, це часто дає протилежний ефект. Надлишок мийного засобу залишає наліт, який притягує пил і створює липку поверхню. А надмірна кількість води може проникати в пористі покриття, наприклад, у деревину, і завдати довготривалої шкоди.