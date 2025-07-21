Эксперты назвали 4 привычки, изменение которых позволит поддерживать чистоту с гораздо меньшими усилиями, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Почему пол дома постоянно грязный?

Обувь с улицы дома

Одна из худших привычек – ходить дома в уличной обуви. Обувь приносит масла, бактерии и песок, что быстро изнашивает пол – особенно деревянный и ковровый.

Отсутствие ковриков при входе – еще одна частая ошибка. Без коврика, задерживающего влагу и грязь, вы разносите их по всему дому. Даже самый простой коврик может задержать до 95% грязи – и его достаточно просто вытряхнуть или пропылесосить.

Игнорирование пролитой жидкости

Даже небольшая капля сока или воды может вызвать большие проблемы, если оставить ее высыхать. Липкие пятна буквально притягивают пыль. Поэтому их нужно вытирать как можно быстрее с помощью микрофибры или влажной тряпки.

Регулярно подметайте и мойте пол / Фото Pexels

Грязь от домашних животных

Грязные лапы мгновенно сводят на нет все усилия по уборке. Самый легкий способ уменьшить беспорядок – вытирать лапы домашних любимцев перед входом в дом. Также стоит регулярно собирать шерсть.

Чрезмерное использование моющих средств

Больше средства – не означает чище. На самом деле, это часто дает противоположный эффект. Избыток моющего средства оставляет налет, который притягивает пыль и создает липкую поверхность. А чрезмерное количество воды может проникать в пористые покрытия, например, в древесину, и нанести долговременный вред.