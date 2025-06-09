Дизайнери розповіли, на що ніколи не витрачають гроші

Дизайнери інтер'єрів знають, на що обов'язково потрібно буде виділи гроші, а де можна заощадити. Вони назвали речі, на які ніколи не витрачають гроші своїх клієнтів, якщо хочуть, щоб простір мав вишуканий та розкішний вигляд.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

Дивіться також Як зробити інтер'єр мінімалістичним: ефективні поради від дизайнерки

Дизайнери розповіли, на що не витрачають гроші клієнтів

Ні для кого не секрет, що дизайн будинку та його облаштування – справа не з дешевих. Тож, не виключено, що бувши в цьому процесі, можна напоротися на помилки і, як наслідок, утворити "діру" у своєму гаманці.

Дизайнери поділилися, на які речі ніколи не витрачають гроші.

Питання довжини штор – це те, де більшість дизайнерів сходяться в думці. Так, короткі штори – те, що їх буквально дратує.

Якщо ваші штори виглядають так, ніби вони сіли під час прання, вони абсолютно ніяк не впливають на ваш простір. Короткі штори візуально зменшують висоту кімнати та роблять стелі нижчими, що є прямо протилежним тому, чого ми хочемо,

– каже Лорен Лернер, генеральний директор і головний дизайнер Living with Lolo.

Звісно, багатьом може видатися вдалою ідеєю і такою, що може здатися дешевшою і простішою, купівля комплекту меблів у вітальню. Проте всі дизайнери заявляють, що це марна трата грошей.

Така естетика "ідентичного" дизайну отримує "ні" від професіоналів, і хоча інвестування в окремі предмети може бути дорожчим, дизайнери кажуть, що це варте того.

За словами фахівців, підібрані меблеві гарнітури можуть здаватися занадто жорсткими та безхарактерними.

"Хоча цілісний стиль важливий, надмірно підібрані предмети можуть виглядати стерильно та не натхненно. Поєднання різних предметів меблів може додати різноманітності, індивідуальності та глибини кімнаті, надаючи їй більш вишуканого та затишного вигляду", – кажуть експерти.



Купувати комплект меблів – не найкраща ідея / Фото Unsplash

Дизайнери не мають бажання також витрачати гроші клієнтів на будь-яку форму типографського мистецтва.

За їхніми словами, коли кожна поверхня вкрита натхненними цитатами, дім починає більше нагадувати відділ розпродажів, ніж продумано оформлений простір. Вони зазначають, що "нехай ваш простір розповідає історію за допомогою текстур, кольорів та зібраних предметів – підписи не потрібні".