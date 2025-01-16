Їм там точно не місце: 7 речей, які ви ніколи не повинні зберігати під ліжком

Використання "сховища" під ліжком дозволяє тримати там чимало речей. Однак, важливо проявляти розсудливість при виборі предметів для зберігання в цьому просторі.

Так, не всі речі підходять для розміщення під ліжком. Про це пише 24 Канал з посиланням на marthastewart.

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Що не треба зберігати під ліжком

Взуття. Перш ніж ви вирішите зняти взуття і зберігати його під ліжком, краще подумайте ще раз. Зберігання взуття у такий спосіб може призвести до захаращеності спальні, а також зіпсувати стан взуття. Експерт Тіна Прістлі підкреслює, що взуття, розміщене під ліжком, з часом може накопичувати пил і сміття.

Щоб зберегти зовнішній вигляд взуття, рекомендується класти його в альтернативному місці. Експерт Саріт Вайс пропонує використовувати шафу або ставити взуття на спеціально відведені для нього полиці біля входу в будинок. Такий підхід гарантує, що вони залишатимуться на видноті і їх можна легко і швидко взяти.

Документи. Хоча зберігання документів під ліжком комусь може здатися практичним, бажано розглянути інші варіанти зберігання. Паперові документи можуть псуватися, якщо їх залишити в темному, задушливому місці. Фахівці радять переглянути свою документацію і все ж зберігати необхідні документи в надійній шухляді, щоб забезпечити їхній захист і довговічність.

Стара електроніка. Якщо у вас під ліжком накопичилася "колекція" непотрібних зарядних шнурів, застарілих фотоапаратів або старих телефонів, експерти рекомендують перемістити ці предмети, щоб запобігти безладу під ліжком. Мелані Саммерс, професійний організатор, пропонує виділити окрему шухляду в іншому місці в будинку для зберігання старих гаджетів. Це допоможе підтримувати охайний та організований простір під ліжком, вільний від "технологічного" безладу.



Краще не зберігати стару електроніку під ліжком / Фото Sonnie Hiles

Сезонні речі. Зберігання речей, таких як сезонний одяг або святкові прикраси, під ліжком може призвести до занедбаності та накопичення пилу. Бажано зберігати ці речі в контейнерах на рівні очей, розташованих у підвалі, комірчині, гаражі або іншому легкодоступному місці для кращої організації.

Одяг та аксесуари, які часто носять. Доступ до одягу та аксесуарів, які ви часто використовуєте, може бути ускладнений, якщо вони зберігаються на підлозі. Щоб покращити доступність, фахівці рекомендують вішати і зберігати сезонний одяг у шафі. Крім того, бажано не класти під ліжко аксесуари, такі як шпильки для волосся, прикраси та сумочки. Натомість краще розкласти речі, якими часто користуєтеся, в шафах, на полицях або в шухлядах, щоб забезпечити легкий доступ до них у разі потреби.



Одяг та аксесуари, які ви часто носите, краще зберігати в інших місцях, а не під ліжком / Фото Unsplash (Christopher Jolly)

Особисті моменти. Памʼятним речам чи сувенірам не місце під ліжком, тому експерти рекомендують зберігати їх у більш підходящих місцях у вашому домі. "Це не просто питання безладу", – запевняють фахівці. Зберігання предметів, що мають емоційне значення, таких як старі щоденники або подарунки від коханих, може підсвідомо впливати на ваш настрій, тому краще їх тримати не під ліжком.

Як альтернативу подумайте про те, щоб скласти їх в естетично привабливі коробки, або ж якщо є місце, то виділити спеціальну полицю для таких речей.

Шкіряні речі. Місце під вашим ліжком вразливе до пилу та бактерій, які можуть пошкодити ваші шкіряні речі. Бажано зберігати шкіряні куртки, взуття та гаманці в шафі в передпокої, де вони будуть краще захищені. Неправильні умови зберігання можуть з часом призвести до появи плісняви або розтріскування шкіри.