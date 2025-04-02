Вони тільки захаращують спальню: які речі треба прибрати, щоб було більше місця

Створення стильної та спокійної атмосфери в спальні починається з фундаментальних елементів: якісного, зручного матраца, постільної білизни та зручних подушок. Проте є те, що може зіпсувати відчуття спокою в цій кімнаті.

Зокрема, є щонайменше 5 речей, які можуть захаращувати вашу спальню та створювати не дуже спокійний простір. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Речі, які захаращують спальню

Речі для тренування

Спальні призначені для відпочинку, тому вони не повинні використовуватися як студії для занять спортом. Тож, якщо бігова доріжка чи велотренажер ніколи не використовуються, але стоять у спальні, все ж краще їх перемістити в іншу кімнату в будинку.

Одяг, який ви більше вже не носите

Неорганізована шафа може сприяти підвищенню рівня стресу і призвести до безладу в спальні. Тому важливо періодично оцінювати її вміст. Ювелірні вироби, ремені, сумочки та сукні, які ви вже не носите, або які зламалися, тільки займають простір та викликають втому, особливо, коли ви зранку серед цього безладу намагаєтеся знайти те, що вам потрібно. Тож слід бути чесними з собою щодо того, що вам потрібно зберегти, а які речі краще викинути.



Краще регулярно переглядати вміст шафи, щоб не тримати там те, що не носитимете / Фото Unsplash

Випадкові предмети, що мають бути в інших кімнатах

Спальня часто слугує сховищем для різних випадкових речей з усього будинку, включаючи старі квитанції, документи, спортивні сумки та інші побутові речі.

Важливо вирішити цю проблему, приділяючи кілька хвилин щодня для того, щоб повернути речі на свої місця. Така практика допоможе запобігти накопиченню безладу. Важливо усвідомлювати, що залишати речі не на своїх місцях – це поширена звичка, пов'язана з неорганізованістю, яка може сприяти загальному неохайному вигляду в домі.

Додаткові зарядні пристрої

Багато людей заряджають свої смартфони біля ліжка, що є практичним рішенням, враховуючи, що ці пристрої часто функціонують як будильники. Однак варто подумати, чи потрібно заряджати в цьому місці додаткові пристрої, такі як навушники, планшети, ноутбуки та інші.

Усі ці шнури можуть легко заплутатися. Тож слід розчистити своє спальне місце та прибрати усі гаджети, які насправді не мають там бути.

Зайві декоративні подушки

Хоча подушки на ліжку, безумовно, підвищують відчуття затишку, важливо уникати їх надмірної кількості, яка може призвести до захаращення спальні. Прагніть до балансу, який підтримує привабливий, але впорядкований вигляд.