У виданні homes and gardens розповіли про основні параметри, важливі для розміщення меблів в спальні, пише 24 Канал.

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Елементи, які є важливими під час проєктування спальні

Ідеальне планування спальні полегшує пересування, забезпечує легкий доступ до шаф і тумб, а також підвищує візуальну привабливість ваших меблів. По суті, такий підхід призводить до створення простору, який є одночасно стильним і комфортним.

Скільки місця потрібно між ліжком і протилежною стіною

Насправді немає єдиного виміру, який можна використати для визначення необхідної відстані, оскільки це залежатиме від типу та розміру ліжка.

Однак фахівці все ж рекомендують, що для двоспального ліжка краще залишити принаймні 24 – 30 дюймів для зручності переміщення. Для ліжка розміру queen-size орієнтуйтеся на відстань від 30 до 36 дюймів, щоб забезпечити комфортний простір для ходьби. А для ліжка Каліфорнія оптимальна відстань від 36 до 42 дюймів, особливо у великих кімнатах, щоб простір не здавався тісним.

Важливо! Дюйми та сантиметри є двома поширеними одиницями вимірювання довжини, що застосовуються в різних країнах. Тож, варто зазначити, що 1 дюйм = 2,54 сантиметра.



Важливо оптимально вибрати відстань між меблями в спальні / Фото Unsplash

Скільки місця потрібно з обох боків ліжка

Тип ліжка в кімнаті має значення, коли обдумаєте простір з обох боків. Засновниця та дизайнер інтер'єру Kabela & Co. Ізабела Токарскі зазначає, що для двоспального ліжка в ідеалі залиште від 18 до 24 дюймів з кожного боку для зручності пересування, але принаймні 18 дюймів – це мінімум.

Для ліжка розміру queen-size 24 – 30 дюймів з кожного боку найкраще, щоб забезпечити зручний доступ до ліжка та тумбочки, а також створити відчуття простору.

Для ліжка Каліфорнія ідеальним варіантом є відстань від 30 до 36 дюймів з кожного боку. За словами фахівця, "це дозволяє отримати більше відкритого простору у великих кімнатах і особливо важливо, якщо ви плануєте мати приставні столики".

Скільки простору потрібно між краєм ліжка та краєм килима

Відстань від 12 до 18 дюймів між ліжком і краєм килима створює збалансований вигляд і гарантує, що ви прокинетеся від тепла під ногами,

– каже Крістін Фарнан, засновник Ridge Residential Design.



Слід продумати зону біля ліжка, щоб було достатньо місця для килима / Фото Unsplash

Скільки місця потрібно між двома окремими ліжками

Кімната з двома односпальними ліжками потребує продуманого планування. Розміщуючи односпальні ліжка поруч, ідеально залишати між ними приблизно 2 – 3 фути (24 – 36 дюймів), каже Ізабела Токарскі.

За її словами, це забезпечує достатній простір для руху та дає можливість легко дійти до обох ліжок.

Скільки місця потрібно між ліжком і тумбочкою

Перш за все тут варто подумати про досяжність, коли вибираєте відстань між ліжком і тумбочкою.

Вибирайте 6 дюймів або менше. Це має бути на відстані витягнутої руки для склянки води,

– каже Крістін Фарнан.

Ізабела Токарскі погоджується, що ідеальним є від 2 до 6 дюймів. Така відстань дозволяє легко дотягнутися до тумбочки, а також забезпечує достатньо місця для комфортного переміщення навколо ліжка.

Яка найкраща висота для тумбочки

Найкращим варіантом буде – порівняти висоту тумбочки з висотою матраца.

Відтак, тумбочки повинні мати приблизно таку ж висоту, як верхня частина вашого матраца, або в межах 2 дюймів від висоти матраца.



Слід підібрати тумбочку відповідної висоти, щоб це було зручно / Фото Unsplash