В издании homes and gardens рассказали об основных параметрах, важных для размещения мебели в спальне, пишет 24 Канал.

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Элементы, которые являются важными при проектировании спальни

Идеальная планировка спальни облегчает передвижение, обеспечивает легкий доступ к шкафам и тумбам, а также повышает визуальную привлекательность вашей мебели. По сути, такой подход приводит к созданию пространства, которое является одновременно стильным и комфортным.

Сколько места нужно между кроватью и противоположной стеной

На самом деле нет единого измерения, который можно использовать для определения необходимого расстояния, поскольку это будет зависеть от типа и размера кровати.

Однако специалисты все же рекомендуют, что для двуспальной кровати лучше оставить по крайней мере 24 – 30 дюймов для удобства перемещения. Для кровати размера queen-size ориентируйтесь на расстояние от 30 до 36 дюймов, чтобы обеспечить комфортное пространство для ходьбы. А для кровати Калифорния оптимальное расстояние от 36 до 42 дюймов, особенно в больших комнатах, чтобы пространство не казалось тесным.

Важно! Дюймы и сантиметры являются двумя распространенными единицами измерения длины, применяемых в разных странах. Поэтому, стоит отметить, что 1 дюйм = 2,54 сантиметра.



Важно оптимально выбрать расстояние между мебелью в спальне / Фото Unsplash

Сколько места нужно с обеих сторон кровати

Тип кровати в комнате имеет значение, когда обдумаете пространство с обеих сторон. Основательница и дизайнер интерьера Kabela & Co. Изабела Токарски отмечает, что для двуспальной кровати в идеале оставьте от 18 до 24 дюймов с каждой стороны для удобства передвижения, но по крайней мере 18 дюймов – это минимум.

Для кровати размера queen-size 24 – 30 дюймов с каждой стороны лучше всего, чтобы обеспечить удобный доступ к кровати и тумбочке, а также создать ощущение простора.

Для кровати Калифорния идеальным вариантом является расстояние от 30 до 36 дюймов с каждой стороны. По словам специалиста, "это позволяет получить больше открытого пространства в больших комнатах и особенно важно, если вы планируете иметь приставные столики".

Сколько пространства нужно между краем кровати и краем ковра

Расстояние от 12 до 18 дюймов между кроватью и краем ковра создает сбалансированный вид и гарантирует, что вы проснетесь от тепла под ногами,

– говорит Кристин Фарнан, основатель Ridge Residential Design.



Следует продумать зону возле кровати, чтобы было достаточно места для ковра / Фото Unsplash

Сколько места нужно между двумя отдельными кроватями

Комната с двумя односпальными кроватями требует продуманной планировки. Размещая односпальные кровати рядом, идеально оставлять между ними примерно 2 – 3 фута (24 – 36 дюймов), говорит Изабела Токарски.

По ее словам, это обеспечивает достаточное пространство для движения и дает возможность легко дойти до обеих кроватей.

Сколько места нужно между кроватью и тумбочкой

Прежде всего здесь стоит подумать о достижимости, когда выбираете расстояние между кроватью и тумбочкой.

Выбирайте 6 дюймов или меньше. Это должно быть на расстоянии вытянутой руки для стакана воды,

– говорит Кристин Фарнан.

Изабела Токарски соглашается, что идеальным является от 2 до 6 дюймов. Такое расстояние позволяет легко дотянуться до тумбочки, а также обеспечивает достаточно места для комфортного перемещения вокруг кровати.

Какая лучшая высота для тумбочки

Лучшим вариантом будет – сравнить высоту тумбочки с высотой матраса.

Поэтому, тумбочки должны иметь примерно такую же высоту, как верхняя часть вашего матраса, или в пределах 2 дюймов от высоты матраса.



Следует подобрать тумбочку соответствующей высоты, чтобы это было удобно / Фото Unsplash